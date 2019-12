Apre la Delegazione di Torvaianica: giovedì 12 dicembre inaugurata la sede di piazza Ungheria

Pomezia – Apre la Delegazione di Torvaianica: giovedì 12 dicembre 2019 sarà inaugurata la sede di piazza Ungheria n. 10 che ospiterà lo Sportello Anagrafe, l’Ufficio relazioni con il pubblico, il PIT-Punto Informazione Turistica e, assoluta novità per la cittadinanza, lo Sportello Unico di Accesso per i servizi al cittadino.

La Delegazione, operativa da venerdì 13 dicembre, consentirà di effettuare tutte le operazioni legate ai documenti anagrafici, al rilascio della Carta d’identità digitale e fungerà come Punto Informativo Turistico con il supporto della Proloco Torvaianica nei weekend.

Grande novità per la cittadinanza, lo Sportello Unico di Accesso che consentirà di presentare istanze per servizi come Tributi, Scuola e Sociale, tutto in modalità digitale e senza doversi recare presso i singoli uffici.

“Siamo orgogliosi di riaprire la Delegazione comunale di Torvaianica – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – La nuova sede, situata al centro, unisce servizi al cittadino, informazione turistica e anagrafe tutto in modalità digitale e con il supporto fisico degli addetti allo Sportello. Con la Delegazione e il presidio di Polizia Locale, piazza Ungheria diventa un punto di riferimento per i residenti di Torvaianica e i turisti”.

L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre alle ore 17.00 in piazza Ungheria n. 10.