Cerveteri, contributi per il pagamento dell’affitto: ecco come fare

Cerveteri – È pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri l’avviso per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi l’annualità 2019.

Testo dell’avviso e modulistica sono integralmente pubblicati sulla home di www.comune.cerveteri.rm.it ed è possibile presentare domanda entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2020.

Requisiti necessari per essere ammessi al contributo, la cittadinanza italiana, oppure di un paese appartenente all’Unione Europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno, la residenza anagrafica nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo, la titolarità di un contratto di locazione, e la mancanza di proprietà o usufrutto di immobili.

Altri requisiti, non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, essere in regola con il pagamento del canone di locazione ed avere un Isee del nucleo familiare non superiore ad Euro 14mila.

Per la presentazione delle domande è necessario allegare copia di un documento di identità, permesso o carta di soggiorno per gli inquilini extracomunitari, attestazione Isee in corso di validità, copia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato e copie delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2019.

Previsto un contributo maggiorato per nuclei familiari con persone ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza.

La domanda si può consegnare a mano presso l’Ufficio Protocollo, tramite raccomandata andata con ricevuta di ritorno e tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it

“Si tratta di un importante aiuto a disposizione di chi sta attraversando un periodo di difficoltà e non riesce a sostenere le spese per l’affitto – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri Francesca Cennerilli – sarà possibile fare domanda fino al 31 gennaio del nuovo anno. Invito pertanto tutti coloro che pensano di poter rientrare tra i beneficiari, a procurarsi tutta la documentazione indicata nell’avviso pubblico e per qualsiasi necessità a rivolgersi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, sito nel primo edificio all’interno del Parco della Legnara”.