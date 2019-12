Erosione costiera, Fondi partecipa alla Commissione regionale sulla tutela del territorio

Fondi – Il problema dell’erosione costiera non può più essere preso sottogamba. Anzi, bisogna intervenire con urgenza affinché tutto sia pronto per affrontare le criticità della prossima estate.

È con questa rinnovata consapevolezza che il Comune di Fondi ha partecipato, lunedì, con l’assessore all’urbanistica Claudio Spagnardi – su delega del Sindaco – ha partecipato alla XII Commissione consiliare permanente Tutela del territorio, erosione costiera, emergenza e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione della Regione Lazio.

Un’opportunità per i Comuni costieri della Provincia di Latina poiché era prevista l’audizione delle associazioni di categoria, del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione civile e dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio Mauro Alessandri.

“Nel corso della seduta ho rappresentato lo stato di emergenza che sta vivendo il nostro litorale, sempre più esposto a violenti eventi atmosferici che – ha spiegato l’assessore – ne stanno compromettendo gravemente la fruizione. Infatti, le ultime mareggiate di novembre hanno ulteriormente aggravato una situazione già critica, per la quale abbiamo chiesto di intervenire urgentemente e con largo anticipo rispetto alla prossima stagione balenare affinché non vengano pregiudicati gli ambiti naturali ad alta valenza ambientale e le tante attività turistiche della nostra costa.”

Poi, l’assessore ha allargato il discorso, riferendosi al Programma regionale difesa della costa 2019-2021, che per il Comune di Fondi ha previsto un finanziamento di 1 milione e 300 mila Euro per l’anno 2021. “Ho chiesto espressamente l’anticipazione di tali risorse – ha sottolineato Spagnardi – affinché gli interventi di ripascimento possano essere effettuati nel più breve tempo possibile al fine di evitare l’aggravamento della problematica e altresì di prevedere un ulteriore finanziamento per il completamento delle opere necessarie alla difesa del tratto di costa comunale.”

In merito, il sindaco Salvatore De Meo, ha rammentato che “nell’Aprile 2019 il Comune di Fondi, a seguito delle eccezionali ondate di maltempo dell’inverno 2018/19, ha presentato alla Regione Lazio un’istanza di finanziamento con la relativa documentazione tecnica al fine di intervenire tempestivamente in merito alle criticità manifestatesi, che hanno aggravato ancor più il fenomeno erosivo del nostro litorale.

A seguito della nostra istanza è stato stanziato dalla Regione un finanziamento di circa 379 mila Euro per la realizzazione di un primissimo intervento di ripascimento ricostruttivo del tratto costiero a nord e sud del Canale S. Anastasia.

Purtroppo, la determinazione regionale è stata emessa il 18 Giugno scorso e, di conseguenza, non è stato possibile effettuare nell’immediato l’intervento di ripascimento morbido, poiché avrebbe compromesso la stagione balneare in corso, determinando disagi ai villeggianti e alle strutture turistico-ricettive. È evidente che sarebbe stato altresì vano effettuare i lavori dopo la stagione estiva, nel corso dell’inverno, in quanto sarebbero stati vanificati dagli eventi atmosferici che si stanno infatti verificando.”

(Il Faro on line)