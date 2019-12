Fondi, in arrivo l’inaugurazione della mostra sinestesica “L’arte di crescere”

Fondi – Sarà inaugurata sabato 14 dicembre 2019, alle 10.00 presso il Centro Multimediale “Dan Danino di Sarra” di Fondi, la Mostra Sinestesica “L’Arte di Crescere”, un evento magico tra favole, filastrocche e acquerelli, con protagonisti i bambini e i loro accompagnatori.

Organizzato dall’Associazione Culturale Musicinecultura, l’evento propone la promozione e la sensibilizzazione del patrimonio culturale artistico nei confronti dei più piccoli, attraverso attività ludico-educative sul tema immaginario e fiabesco.

L’iniziativa – patrocinata da Comune di Fondi, Casa della Cultura di Fondi, AIMAT – Associazione Italiana MusicArTerapeuti nella GdL, metodo Stefania Guerra Lisi e Parco Nicholas Green di Fondi, e inserita nel calendario degli eventi natalizi della Città di Fondi – è suddivisa in due momenti, ciascuno con finalità specifiche e mirate.

Dopo l’inaugurazione, dalle 10.30, educatori, insegnanti, genitori, terapeuti e amanti dell’arte e della letteratura avranno la possibilità di partecipare alla visita guidata della mostra a cura della dottoressa Roberta Recchia (MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi metodo Stefania Guerra Lisi e docente di discipline artistiche).

La dottoressa Recchia, autrice anche dei quadri esposti, attraverso un dettagliato percorso informativo illustrerà al pubblico le finalità educative e psicopedagogiche della mostra. Interverrà, con un breve excursus letterario sulla favola, la scrittrice Federica Sanguigni, autrice dei testi presenti alla mostra.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00, porte aperte a bambine e bambini (età consigliata dai 6 ai 10 anni), che potranno immergersi in un ambiente creato appositamente per osservare i quadri in mostra e interagire con giochi musicali ed espressivi a cura di Roberta Recchia, con elementi fiabeschi creati dall’Associazione Oceania Animation. Alcune delle opere esposte sono tridimensionali sinestesiche: i bambini potranno toccare oltre che vedere, sentire odori, ascoltare con tutto il corpo, in modo da fare proprio quel mondo artistico che intreccia la loro interiorità e fantasia con i vissuti primari profondi.

La fase finale dell’evento sarà dedicata alla lettura di una favola inedita, ideata e scritta appositamente da Federica Sanguigni con illustrazioni di Roberta Recchia. La favola tratterà un tema molto delicato, quello della diversità, attraverso la storia di una bambina albina. Con sensibilità e delicatezza verrà affrontato un tema importante e poco conosciuto con il pubblico dei più piccoli, i quali saranno attivamente coinvolti per essere partecipi di una realtà che, seppur lontana dal proprio mondo, permetterà loro di vivere un momento emotivamente coinvolgente.

Infine, il pubblico presente potrà partecipare al sorteggio di abbonamenti mensili gratuiti di danza e musica (offerti dall’Associazione Joydance ASD di Antonella Monforte per la danza e dall’insegnante di pianoforte Roberta Recchia per la musica) e di premi in giocattoli messi a disposizione da Tutto Giocattoli – Fondi.

L’Associazione Culturale Musicinecultura, che pone tra gli obiettivi del proprio statuto lo sviluppo e la diffusione dell’arte e della cultura nelle sue espressioni come mezzo di arricchimento e formazione personale, sempre attenta ai temi sociali e con uno sguardo particolare ai bambini, invita la cittadinanza tutta a partecipare a questo appuntamento di arte e crescita personale.

