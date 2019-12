Fondo di solidarietà, Farmacisti in aiuto: “Fare del bene è come bere un caffè”

Nuovo appuntamento con la solidarietà e Farmacisti in aiuto. Oltre alla storica iniziativa “Ogni fiocco, un sorriso” grazie alla quale – a fronte di una piccola donazione – i volontari FIA confezionano i vostri regali di Natale per sostenere i progetti attivi in Italia e all’estero, da qualche anno si aggiunge una raccolta fondi all’interno delle farmacie del territorio comunale aderenti all’iniziativa.

Donando almeno 3 euro, ad ognuno verrà consegnato un numero progressivo: Sabato 4 gennaio, il possessore del primo numero estratto sulla ruota di Roma, riceverà una macchina da caffè espresso Nescaffè Dolce Gusto.

“Ci teniamo a precisare che la macchina del caffè – dichiara il presidente di Farmacisti in aiuto Tullio Dariol – non è stata acquistata con fondi FIA, ma è una donazione da parte di un nostro sostenitore che ha scelto di offrirla per promuovere una iniziativa solidale”.

L’iniziativa è attiva all’interno della Farmacia Comunale di Aranova e della Farmacia Maccarese Stazione. Questi gli indirizzi:

• Farmacia Comunale Aranova – Via Aurelia, km 24,200, 00050 Aranova RM

• Farmacia della Stazione di Maccarese – Via della Corona Australe, 18, 00054 Maccarese-Stazione RM

I fondi raccolti verranno devoluti per alimentare il fondo di solidarietà, ovvero un fondo con cui Farmacisti in aiuto sostiene famiglie in difficoltà del nostro territorio, acquistando e consegnando la spesa alimentare o materiale scolastico, ma anche pagando ticket sanitari e acquisto di farmaci.

“Un aiuto concreto che crediamo sia di fondamentale importanza – prosegue Dariol – e che è sin dall’inizio stato accolto con grande entusiasmo. Forse nemmeno ci immaginiamo quanta solitudine ed emarginazione abbiamo ‘vicino casa’. Dalla nostra costituzione come Onlus, cerchiamo di fare del nostro meglio per portare una piccola goccia nel mare delle necessità che ci si prospettano. Crediamo fermamente che l’essere così radicati sul territorio sia un grande strumento per restituire credibilità ad un settore, come quello della solidarietà, a volte bistrattato. Noi ci mettiamo la faccia, chiunque può incontrarci per le strade, contattarci e verificare insieme a noi dove vanno a finire le donazioni”.

Non perdere questa occasione per aiutare chi è vicino a te ma non ha il coraggio o la forza di chiedere una mano. “Non lasciamoli soli – conclude il presidente di Farmacisti in aiuto – basta davvero poco per cambiare la giornata a qualcuno!”.

Per maggiori informazioni

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina facebook /FarmacistiinaiutoOnlus – la nostra pagina sul Quotidiano online “Il Faro”,a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567.

Fai una donazione oggi: aiutaci… ad aiutare!

Un aiuto concreto, a cui puoi partecipare anche tu con una donazione una tantum o periodica, o donando il tuo 5×1000.

(Il Faro online)