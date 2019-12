Gaeta, in arrivo l’asta per tre immobili comunali del centro storico

Gaeta – È fissata per domani l’asta pubblica dei beni comunali di Gaeta presso la sede del Municipio, in piazza XIX maggio.

Cosa sarà messo in vendita? Due appartamenti sfitti ubicati nei pressi della Salita della Civita e un terzo, attualmente occupato, sito, invece, a Vico della Sorresca, nei pressi dell’omonima chiesa. Mentre, la vendita in sé e per sé sarà al miglior offerente con il metodo delle offerte segrete con aumento del 2% minimo sul prezzo a base d’asta.

Una scelta, quella portata avanti dall’amministrazione targata Mitrano, che serve a rimpinguare le casse del Comune e, quindi, a permettere nuovi investimenti su opere e infrastrutture pubbliche. Per farlo, il Municipio si è appellato a una propria delibera risalente al 2 dicembre del 2014, che rendeva noto una ricognizione degli immobili comunali non utilizzati dall’Ente per fini istituzionali, ma suscettibili di alienazione e valorizzazione.

La base d’asta per il primo immobile, sito al secondo piano dell’edificio, è di 258.447,35 euro, per il secondo immobile, invece, è di 142.085mila euro. Per il terzo, infine, che comprende un pianterreno e un primo piano, è di 323.777mila euro.

Per quanto riguarda la legittimità della gara, basta che vi sia anche una sola offerta valida. Potranno essere presentate offerte anche per conto di una terza persona, con riserva di nominarla. Nel caso di

due o più offerte uguali si provvederà, invece, in prima istanza a richiedere ulteriore offerta migliorativa e, in caso di conferma delle offerte, si procederà tramite estrazione a sorte.

Per partecipare alla gara d’asta pubblica è stato necessario per ogni concorrente far pervenire entro il 6

dicembre presso gli uffici comunali, il plico con l’offerta con l’indicazione in cifre e in lettere del

prezzo di acquisto proposto e sottoscritto con firma leggibile.

Nello stesso plico, poi, andrà presentata sia la cauzione – pari al 10% dell’importo a base d’asta dell’immobile per il quale si partecipa e costituita mediante versamento presso la tesoreria del comune di Gaeta o assegno circolare – che una dichiarazione sostitutiva, con cui il concorrente dichiara di aver preso visione del bando di gara, e altre formalità di rito.

Infine, per le ditte che parteciperanno all’asta è obbligatoria, invece, l’iscrizione presso la Camera di Commercio di cui risulti la composizione della società.

(Il Faro on line)