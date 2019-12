Giornata internazionale delle persone con disabilità, a Formia l’incontro presso l’Ipseoa “Celletti”

Formia – Lo scorso 3 dicembre 2019 si è tenuto presso l’Ipseoa “Celletti” di Formia il consueto appuntamento in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, dal titolo: “Uno sguardo oltre la disabilità: See the person, not the disability”.

Tema centrale del convegno è stato l’analisi delle opportunità che il nostro territorio offre per la progettazione di percorsi di vita dei ragazzi diversamente abili oltre la scuola superiore, durante il quale la Dirigente ha sottolineato il ruolo della scuola nel perseguire la diffusione di una vera cultura dell’inclusione.

In questo senso, l’istituto alberghiero di Formia, guidato dalla dirigente scolastica dottoressa Monica Piantadosi si conferma sempre di più una scuola a misura di studente, aperta all’accoglienza, attenta alla formazione professionale e alla crescita personale dei ragazzi; un’istituzione al passo con le competenze richieste dal mondo lavorativo nel campo dell’enogastronomia e dell’accoglienza, grazie al lavoro attento e certosino della dirigente scolastica, la quale, in più occasioni ha sottolineato come l’istituto, oltre alla cura dei tradizionali percorsi didattici, sia coinvolto anche in una serie di iniziative e progetti mirati a fornire una formazione degli studenti a trecentosessanta gradi, sia come individui che come professionisti.

E, per questo, nel mese di gennaio 2020 (nei giorni 11, 17, 24 e 25) l’Ipseoa “A. Celletti” di Formia aprirà le porte dell’istituto a famiglie e ragazzi per meglio guidarli nel loro orientamento scolastico.

(Il Faro on line)