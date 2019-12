L'iniziativa

Pomezia, nella caserma delle Fiamme Gialle torna l’albero di Natale solidale foto

Pomezia – Anche quest'anno, a Pomezia si è tenuta una significativa iniziativa che testimonia la vicinanza, anche sociale, delle Fiamme Gialle al territorio. L' "Albero della solidarietà" è tornato, per il secondo anno, alle porte della Compagnia della Guardia di Finanza, raccogliendo attorno a sé cittadini e appartenenti al Corpo nell'allestimento – nel solco della tradizione – di uno dei simboli del Santo Natale. A decorare l'abete non sono stati solo i militari del Reparto pometino, a partire dal Comandante del II Gruppo Roma, ma anche le loro famiglie e i ragazzi delle associazioni "L'acchiappasogni" e "La cicogna e la formica". Non è mancata, poi, la presenza di rappresentanti delle Istituzioni locali, grazie all'intervento degli Assessori alle Politiche Sociali e al Bilancio del Comune di Pomezia.



L’incontro è stato animato dalla partecipazione dei cani antidroga che – esibendosi in una dimostrazione operativa – hanno riscosso l’ammirazione e il plauso degli intervenuti. Un’occasione di festa fortemente voluta dalle Fiamme Gialle per testimoniare in maniera tangibile il loro impegno non solo quale forza di polizia economico-finanziaria ma anche come Istituzione al fianco dei più bisognosi. Il pomeriggio si è concluso con la donazione da parte della Compagnia di un contributo economico a sostegno delle iniziative assistenziali curate dalle due onlus, frutto della colletta natalizia dei militari del presidio. (Il Faro online)