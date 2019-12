Roma, pedone muore investito da un mezzo dell’Ama

Roma – E’ morto il pedone investito stamattina da un mezzo Ama in via Casilina all’altezza di Finocchio, a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. L’uomo era stato soccorso in condizioni gravi, ma la corsa in ospedale è stata inutile ed è deceduto.

La vittima aveva 84 anni. Il conducente del mezzo che lo ha investito e ucciso è un italiano di 25 anni. Ora è indagato dalla procura di Roma. Il reato per cui si procede è omicidio stradale.

(Il Faro online)