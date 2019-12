Topi a scuola a Passoscuro, Baccini: “Situazione degenere, intervenga il Sindaco o chiamiamo i Nas”

Fiumicino – “L’ambiente scolastico deve essere sicuro dal punto di vista igienico ed ambientale. Come si possono mandare bambini a scuola con i topi? Dove è il comune?” A parlare è il consigliere Mario Baccini, intervenuto a seguito di molte telefonate ricevute dai genitori dei bambini della scuola di Passoscuro sulla situazione dei topi nel plesso scolastico.

“Le mamme della scuola d’infanzia ed elementare di Passoscuro – prosegue Baccini – attraverso un tam tam di telefonate che come una catena è arrivata a cittadini e consiglieri hanno diffuso l’allarme sul problema dei topi a scuola.

Chiediamo un intervento urgente ed immediato del Sindaco, dell’assessore e degli uffici della Asl per verificare la situazione e prendere provvedimenti altrimenti ci rivolgeremo ai Nas per risolvere la situazione. Ognuno si assuma le proprie responsabilità per tutelare i bambini nel modo dovuto”