A Minturno indetto il concorso natalizio “La vetrina più bella”

Minturno – In occasione delle prossime festività natalizie, l’associazione Italia Nostra Onlus-Sezione Golfo di Gaeta/Scauri, la Confcommercio di Minturno-Scauri e l’Amministrazione Comunale di Minturno indicono il concorso “La vetrina più bella”, promosso in passato, con successo, dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, dal Consorzio Turistico Minturno-Scauri e da Italia Nostra.

“Tale sinergia – dichiarano l’Assessore alle Attività Produttive Elisa Venturo e il Delegato al Turismo Giuseppe Pensiero – mira a rilanciare il concorso natalizio, aperto a tutti gli imprenditori commerciali della nostra città, senza alcuna formalità di iscrizione. Al vincitore assoluto sarà consegnata una targa.

Ringrazio per la loro disponibilità i componenti della giuria, che nei prossimi giorni individueranno anche gli operatori, suddivisi per settore merceologico e meritevoli di menzione speciale, i quali verranno premiati con alcune targhe sabato 4 gennaio 2020, alle ore 18, al Castello di Minturno, in occasione dello spettacolo teatrale “Il Re Leone”, a cura della compagnia La Scaletta”.

Compongono la commissione la dottoressa Tessa Friedel Wroblewsky, la professoressa Luciana D’Acunto, la dottoressa Antonella Forcina. Presiede la giuria l’avvocato Simonetta Cerri, Segretario è il signor Antonio Lungo, Presidente della Confcommercio locale. Attraverso un successivo comunicato verranno diffusi i nominativi dei vincitori. Per eventuali informazioni, contattare il numero 339/8929092 – 338/5663416.

