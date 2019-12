Antenna pericolosa: chiusura immediata per l’Istituto Scolastico Comprensivo Anzio I

Anzio – Stato di pericolo per un’antenna su un edificio di Via Ambrosini: il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, presa visione del sopralluogo dei Vigili del Fuoco sullo stato di pericolo di una parabola, posizionata sull’antenna di un edificio di Via Ambrosini, a tutela della pubblica incolumità e della popolazione scolastica, ha disposto l’immediata chiusura dell’intero Istituto Scolastico Comprensivo Anzio I, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La ripresa dell’attività didattica, salvo imprevisti, è prevista per lunedì 16 dicembre. Allo stesso tempo il Sindaco De Angelis ha disposto l’immediata chiusura al traffico di Via Ambrosini.