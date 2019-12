Anzio, approvato lo schema di Bilancio di previsione 2020-2022

Anzio – La Giunta De Angelis ha approvato lo schema di Bilancio di previsione 2020-2022.

“Nel 2020 stanzieremo circa 4 milioni di euro per un piano di nuove opere pubbliche, come strade, condotte, arredo urbano, scuole ed edifici comunali, finalizzato alla riqualificazione del territorio ed a dare risposte concrete alle aspettative della cittadinanza.

Nel triennio 2020-2022 circa seicentomila euro saranno investiti nella dotazione organica dell’Ente, con nuove assunzione a tempo determinato e indeterminato, di istruttori direttivi, amministrativi, tecnici ed agenti della Polizia Locale. Nel Bilancio previsionale abbiamo aumentato gli stanziamenti a tutela dei ceti sociali più deboli, confermato le tariffe dei rifiuti, quelle relative alla refezione scolastica ed allo scuolabus, per l’anno scolastico in corso”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’approvazione in Giunta del Bilancio di previsione 2020-2022.

“Approveremo il Bilancio in Consiglio Comunale, – afferma l’Assessore al Bilancio ed al Patrimonio, Eugenio Ruggiero – entro la fine dell’anno, per avviare tempestivamente la pianificazione di tutti gli interventi programmati. Nel prossimo anno scolastico sarà adeguata la tariffa delle mense, collegata agli aumenti Istat non adeguati in passato, che continuerà ad essere comunque la più bassa della Regione Lazio”.