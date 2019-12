Ardea, auto delle Poste finisce in un fossato per schivare un cane

Ardea – Un’auto di Poste italiane, mentre percorreva via Bergamo, all’altezza di via dell’Idrovora, è finita nel fosso di scolo.

Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l’incidente si stato causato da una brusca sterzata per non investire un cane che in quel momento attraversava la strada.

Il postino è stato trasportato da un’autoambulanza presso l’ospedale Sant’Anna di Pomezia per le varie contusione.

Sul posto il personale dell’Arma della locale Tenenza e che ora sono in attesa del referto medico. Del cane nessuna traccia; dopo che si è impaurito per la frenata e il rumore dell’impatto si è allontanato nei campi circostanti, sano e salvo.