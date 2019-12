Cerveteri, arriva il concerto del maestro Lehrbaumer

Cerveteri – Direttore d’orchestra, pianista, organista. Super ospite all’interno della rassegna Caere Musica, il Maestro Robert Lehrbaumer, uno dei più importanti austriaci ed è uno dei musicisti più poliedrici della scena concertistica internazionale. In scaletta brani di Mozart, Ludwig Van Beethoven, Brahms e Schumann: una straordinaria serata di musica, come sempre ad ingresso gratuito. “Music from and about Vienna! Recital pianistico”, questo il titolo del concerto, in programma per venerdì 13 dicembre alle ore 21:00 in Sala Ruspoli a Piazza Santa Maria.

“Dopo tanti appuntamenti, la rassegna CaereMusica prosegue ed è pronta ad ospitare un altro straordinario artista – ha dichiarato il consigliere Mauro Porro, Professore di Musica e Direttore Artistico della Rassegna – il Maestro Lehrbaumer, è una vera e propria istituzione nella musica non solo del suo paese di appartenenza ma anche a livello internazionale. È pertanto per noi un motivo d’orgoglio poter accogliere la sua arte nella nostra città. CaereMusica in questi anni si è ritagliata uno spazio davvero importante nell’offerta culturale della città. Il concerto di venerdì sarà una vera e propria perla rara, un evento straordinario, al quale sin da ora tutta la cittadinanza e gli appassionati di musica sono invitati”.

“Con l’occasione – conclude il consigliere Mauro Porro – ci tengo a ringraziare la Regione Lazio per l’importante sostegno che ha offerto anche quest’anno ad una rassegna come CaereMusica alla quale come rappresentante delle Istituzioni, come musicista e come cittadino sono estremamente legato, così come invio il mio ringraziamento all’Assessora alle Politiche Culturali del nostro Comune Federica Battafarano e a tutto il personale dell’ufficio, per la preziosa e fondamentale collaborazione garantita anche quest’anno”.