Doppio incidente su via Portuense a Fiumicino, mattinata “da incubo”

Fiumicino – Doppio tamponamento su via Portuense stamattina preso, tra QC Terme e l’Oasi di Porto. Un furgone Ncc di autonoleggio ha tamponato una station vagon in sosta sulla banchina, forse a causa della scarsa visibilità.

Il traffico ha creato le condizioni per un altro tamponamento. Una vettura ferma, in attesa di superare il veicolo bloccato sulla carreggiata, direzione Roma, è stata tamponata da un’altra macchina. Traffico impazzito per l’intera mattinata.