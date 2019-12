Fiumicino – “È in corso su tutto il territorio la piantumazione di 260 alberi di tipologie differenti, alti dai 4 ai 7 metri: platani, tigli, salici, olmi, querce, cedri, ciliegi e molti altri”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Queste nuove alberature – spiega – di cui 107 saranno messe nella zona sud del Comune, le restanti 153 nella zona nord, saranno posizionate in dieci parchi tra Isola Sacra, Parco Leonardo, Focene, Fregene, Passoscuro e Aranova. Si tratta di un appalto finanziato con fondi ministeriali Cipe assegnati al Comune di Fiumicino tramite la Città Metropolitana di Roma grazie a un progetto predisposto dagli uffici dell’Ambiente.

L’appalto prevede, oltre alla piantumazione di 260 alberi, anche interventi di potatura e deceppatura che abbiamo già eseguito. Abbiamo potato 120 pini, in particolare su Via Praia a Mare a Maccarese, abbiamo abbattuto 2 palme colpite da punteruolo, abbiamo rimosso 95 ceppaie di vecchi alberi dai marciapiedi, in particolare nella zona di Via Bezzi, Via Moschini, Via del Faro, Via della Scafa e poi a Fregene in Via della Pineta e Via Maiori”.

“Nel Parco di Villa Guglielmi, dove è in corso la piantumazione di 80 delle essenze, questa mattina – conclude Cini – abbiamo fatto un sopralluogo insieme al sindaco Montino. Qui sono stati potati 5 pini e abbattuto un pioppo secco e sono previste altre potature sui pini più appesantiti“.

(Il Faro online)