Latina – Incidente con feriti al chilometro 45 sud della via Pontina. Coinvolte tre auto, di cui una ribaltata su un fianco.

Traffico in affanno. Uscita obbligatoria sulla Nettunense per procedere in sicurezza, dando tempo alla polizia stradale di Aprilia di effettuare i rilievi.

Dalle prime ore della mattina odierna è il quarto incidente rilevato.