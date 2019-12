Intimidazione a Minturno: commerciante trova un bossolo davanti l’ingresso del negozio

Minturno – Succede l’altro ieri a Minturno che un commerciante trovi, all’ingresso della propria attività, un bossolo di pistola. Un grave atto intimidatorio su cui ora le indagini portate avanti dai Carabinieri di Formia e della stazione locale stanno cercando di fare chiarezza sin dal momento in cui il proprietario del negozio ha sporto denuncia.

Intanto, il bossolo, risultato appartenere a una calibro 9×21 “Geco”, è stato acquisito dagli inquirenti, che stanno anche verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in città – non vi sono impianti nei pressi del negozio -, che, si spera, potranno fornire qualche indicazione su quanto sia realmente accaduto.

A sorprendere è anche il modus operandi usato per l’intimidazione, con un solo bossolo, quando, solitamente, per questo genere di “operazioni” si tende verso gesti più eclatanti, come l’incendio ai mezzi o i colpi d’arma da fuoco contro i negozi.

Per il momento, invece, a quest’unico inequivocabile messaggio non sono seguiti né telefonate né altri contatti di tipo minatorio. Per gli agenti, infine, resta da capire se quest’episodio è da considerarsi, quindi, isolato o se può essere ricollegato ad altri precedentemente avvenuti in zona.

(Il Faro on line)