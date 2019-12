Lutto nel giornalismo pontino, è morto Luigi Cardarelli

Latina – E’ morto alla clinica San Marco, Luigi Cardarelli, 76 anni. Lavorò prima alla redazione del Tempo e poi fu storico direttore di Latina Oggi, ai tempi di Ciarrapico, dirigendo la testata fino al 2005. È stato per oltre 20 anni anche corrispondente dell’Ansa.

Originario di Sonnino, Cardarelli è stato punto di riferimento per l’intera categoria, lasciando una traccia importante nella comunità di Latina. Nella sua funzione di direttore di Latina Oggi, ne ho un ricordo diretto. All’epoca – come redattore – fui spostato da Ciociaria Oggi a Latina. Entrai nella redazione di Latina Oggi, e poco dopo Cardarelli decise di affidarmi lo sviluppo dell’area di Aprilia. Un rapporto non sempre facile, ma comunque di grande rispetto; le sue intuizioni nello scegliere le notizie da seguire, la voglia di approfondire, la sua penna fluida domenicale, sono stati insegnamenti preziosi. La scommessa apriliana fu vinta, e poi la vita ci portò su strade diverse, prima nello stesso gruppo Ciarrapico, poi altrove.

La camera ardente sarà allestita oggi 12 dicembre 2019 alla clinica San Marco. Il Sindaco Damiano Coletta e tutta l’Amministrazione comunale esprimono cordoglio per la scomparsa di Luigi Cardarelli. I funerali si svolgeranno domani 13 dicembre, alle ore 15, presso la cattedrale San Marco di Latina.