Minturno e lo “sport” del parcheggio selvaggio, ecco la soluzione del comitato civico

Minturno – Lo “sport” del parcheggio selvaggio che, ormai da troppo tempo, attanaglia Minturno è finito al centro del nuovo intervento del comitato civico “Minturno libera”, che, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, mette in evidenza le zone più critiche.

Da Piazza Portanova alla via Appia, da via Filippo Signore a via Fusco: un caos totale, dove decine di auto restano parcheggiate in curva e/o in divieto di sosta.

Disagi registrati anche nella zona della stazione ferroviaria, a via Olmello e via Miano, dove le auto sostano indisturbate per ore in divieto di sosta, dalle 5 di mattina fino alle 22, ogni giorno, alla luce del sole, senza alcun intervento.

La soluzione

Non solo polemiche, però. Anche soluzioni. “Minturno Libera”, infatti, propone isole pedonali temporizzate per i soli orari di ingresso e uscita delle scuole, con installazione di dissuasori mobili che blocchino il transito veicolare.

“Tale soluzione – fanno sapere dal comitato civico – non apporterebbe beneficio solo al senso civico ma anche all’ambiente e alla sicurezza degli studenti che attraverserebbero in un’area inibita alle automobili. Infatti, vorremmo ricordare che il servizio scuolabus è stato sospeso proprio da questa amministrazione per carenza di adesioni.

Siamo sicuri che le isole pedonali temporizzate apporterebbero un aumento delle partecipazioni al trasporto pubblico scolastico, diminuirebbero il traffico e, conseguentemente, le emissioni di anidride carbonica prodotta dai gas di scarico, salvaguardando così l’ambiente.”

(Il Faro on line)