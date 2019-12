Ostia, incidente in Via Guido Calza: lunghe code su via della Scafa e viale dei Romagnoli

Ostia - Pomeriggio di passione per gli automobilisti del litorale. A Ostia, a causa di un incidente avvenuto in via Guido Calza, si registrano lunghe code code all'altezza di viale dei Romagnoli in direzione Ostia. Traffico in tilt anche in ­via della Scafa code, tra via dell'aeroporto e viale dei Romagnoli sempre in direzione Ostia.

[AGG] #Roma #incidente - via della Scafa code tra aeroporto di Fiumicino e Viale dei Romagnoli > Ostia#luceverdehttps://t.co/r8h05CA9kS — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 12, 2019

(Il Faro online)