Pomezia, arriva il murale dedicato alla memoria di Rosa Alba

Pomezia -L’Associazione Culturale T.E.M.A. e l’Associazione Culturale Hesperia vogliono condividere con la Città di Pomezia il loro prossimo progetto, la cui richiesta è stata protocollata venerdì u.s. – 6 dicembre 2019 – c/o il Comune all’attenzione del Sindaco Adriano Zuccalà, del Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Cultura Simona Morcellini e dell’Assessore alla Pianificazione del Territorio e Urbanistica Luca Tovalieri. Il progetto prevede la realizzazione, senza alcun onere per il Comune di Pomezia, di un murale – ad opera dell’artista Giovanna Alfeo – che, nel rendere omaggio alla figura di Rosa Alba (già consigliera di Parità Regione del Lazio, vicesindaco, assessore alla Cultura e assessore all’Urbanistica nel Comune di Pomezia) sia, nel contempo, un omaggio a Pomezia, Città che Rosa stessa ha molto amato.

Una vita, quella di Rosa Alba, spesa nell’impegno per la collettività e nella costante, consapevole, etica azione di trasformazione della realtà. Animata da una sempre lucida analisi del presente, portava con sé – nel suo agire quotidiano – una visione di futuro per Pomezia che ha costantemente cercato di realizzare. Vicesindaco, assessore alla Cultura, assessore all’Urbanistica, ha contribuito a combattere gli sprechi per far uscire Pomezia dalla grave situazione finanziaria di allora; ha operato per aprire la collaborazione tra l’amministrazione e la comunità, gli operatori economici, le realtà produttive e per valorizzare l’identità storica e culturale della città.

In virtù di tutto ciò che Rosa Alba ha fatto e rappresentato per Pomezia, l’Associazione Culturale T.E.M.A. e l’Associazione Culturale Hesperia, vogliono omaggiarne il ricordo e la memoria con un’opera pittorica per cui hanno chiesto autorizzazione al Comune.

Il progetto artistico che le due Associazioni, T.E.M.A. ed Hesperia, intendono realizzare a Pomezia prevede la creazione di un murale che si pone in continuità con un altro murale – a cura di un’Associazione che porterà il nome della stessa Rosa Alba – realizzato dalla stessa artista nel Comune di Decimomannu (paese natio di Rosa Alba).

Per la Città di Pomezia, si è scelto come soggetto dell’opera un volto femminile, omaggio alla memoria di Rosa Alba, contestualizzato negli elementi naturali, paesaggistici, umani e storici di Pomezia come omaggio alla Città. La presenza di una sughera, il particolare della Minerva Tritonia, il mare di Torvajanica all’orizzonte delineeranno il confine tra reale e onirico, tra presente e ricordo.

(Il Faro online)