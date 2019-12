“Priscilla la regina del deserto“, al teatro Brancaccio

Spettacoli – Torna al teatro Brancaccio di Roma a grande richiesta “Priscilla La Regina del Deserto” dal 12 al 15 Dicembre., musical di Stephan Elliott e Allan Scott con la regia italiana di Matteo Gastaldo e direzione musicale di Fabio Serri.

Tratto dall’omonimo film cult “Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto”, vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes, Priscilla è una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato!

Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, una sceneggiatura esilarante ed una intramontabile colonna sonora che include 25 strepitosi successi internazionali, tra cui “I Will Survive”, “Finally”, “It,s Raining Men” e “Go West” suonati con un orchestra da vivo in alcune piazze della tournèe 2019.

Priscilla Queen Of The Desert the Musical, è il musical australiano di maggior successo visto in tutto il mondo da oltre 6 milioni di spettatori. Vincitore di 2 Tony Awards Priscilla torna trionfalmente in Italia da dicembre 2019 a febbraio 2020.

(Il faro online)