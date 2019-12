Venerdì senz’acqua per Formia: Acqualatina prosegue i lavori di risanamento delle reti

Formia – Proseguono le attività di Acqualatina per il risanamento delle reti nel Comune di Formia. Dopo la posa in opera di nuove condotte idriche, avvenuta nei giorni scorsi in Via Palazzo, domani i tecnici saranno impegnati in lavori di installazione di una nuova valvola in Via San Pietro.

L’intervento consentirà di limitare i disagi durante le future fasi di allacciamento delle utenze di Via San Pietro sulla nuova rete idrica.

I lavori di allaccio, infatti, possono comportare temporanee interruzioni, necessarie per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza: necessità che saranno mitigate proprio dall’installazione della valvola. Nei casi in cui si renda comunque necessaria un’interruzione, come sempre sarà cura di Acqualatina informare preventivamente l’utenza.

Tali attività si inseriscono nel più ampio progetto di recupero delle perdite di rete sull’area di Formia Est. Grazie agli interventi effettuati sinora è stato possibile recuperare circa 20 litri al secondo, corrispondenti a 630.000 metri cubi l’anno, che con i prossimi lavori saliranno a circa 25 litri al secondo, corrispondenti a 780.000 metri cubi l’anno.

Per quanto riguarda i lavori di venerdì, gli interventi richiederanno l’interruzione del flusso dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nelle seguenti zone: Via San Pietro; Via degli Ulivi; Via degli Aranci; Via Appia lato Napoli (tra Via Zauli e Via San Pietro).

(Il Faro on line)