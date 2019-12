Montalto di Castro – “No, non è Roma e il comune di Montalto di Castro non è amministrato dai 5 stelle, quindi va bene così? Quello che sta succedendo a Montalto Marina è una degna rappresentazione in primo luogo dell‘inciviltá di alcune persone ed in secondo luogo dell’incapacità politica ad affrontare questa situazione da parte di una maggioranza che a parole si dice coesa e compatta ma nei fatti non lo è dopo la condanna in primo grado del sindaco Sergio Caci a tre anni e due mesi”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Montalto di Castro, che prosegue: “Sono state messe alcune telecamere fisse che puntualmente vengono aggirate andando a scaricare laddove non ci sono. Le teletrappole nascoste dove sono? Perché non si dedicano risorse al controllo e alla vigilanza? È necessario fare appostamenti ed elevare sanzioni esemplari perché chi fa questi atti deve pagare. Invece adesso paga il cittadino per bene che fa la differenziata”.

“Rinnoviamo con forza l’invito alla maggioranza ad organizzare il prima possibile un incontro aperto con i cittadini e l’azienda che svolge il servizio raccolta rifiuti. Non è possibile assistere inermi a questo schifo”.

(Il Faro online)