Cerveteri, si dimette il vicesindaco Giuseppe Zito

Cerveteri – Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cerveteri, Giuseppe Zito, rassegna le dimissioni e lascia la maggioranza del sindaco Pascucci.

Ad annunciarlo è lo stesso Zito tramite un post su Facebook: “Dopo una lunga meditazione ho deciso di dare le mie dimissioni da Vicesindaco. Non mi ritrovo più in questa maggioranza di governo. Non condivido più gli obiettivi, i metodi e le modalità. L’allargamento della maggioranza che aveva guidato con coraggio la prima Amministrazione Pascucci invece che opportunità si è rilevata un limite”.

“Fare l’amministratore è una cosa seria, richiede passione ed entusiasmo. Io ho perso entrambe. Insieme alla pazienza – prosegue Zito -. Ringrazio il Sindaco per la fiducia che ha sempre riposto nei miei confronti e tutti coloro che in questi anni hanno creduto in me”.

“Ho deciso di tornare al mio lavoro e ai miei affetti più cari. Mia moglie e mio figlio”, conclude Zito. Che in un post scriptum aggiunge: “Ho detto che lascio la maggioranza. Non che lascio la politica“.

(Il Faro online)