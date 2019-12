“Fiumicino-Roma? Per i pendolari una mazzata fra capo e collo”

“Chi vive nell’anello ferroviario di Roma con appena un 1,50 euro può tranquillamente viaggiare in treno, risparmiando di molto rispetto a chi come me, pendolare per motivi di lavoro, vive a Fiumicino.

Spostarsi con i mezzi pubblici dal litorale alla Capitale sembra davvero essere un viaggio di lusso. Paghiamo 1 euro il biglietto del bus che dalla città di Fiumicino ci porta a Parco Leonardo.

Qui, per una sola fermata, siamo costretti a fare un altro biglietto di 2,10 euro per raggiungere le stazioni di Roma (Trastevere, Ostiense, Tuscolana) in treno.

In tutto sono 6,40 euro (andata e ritorno) al giorno. Una spesa non proprio facile per chi ha una famiglia da mandare avanti”.

Nando Fiumicino

(Il Faro online)