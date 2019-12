I rifiuti di Roma a Pomezia, Zuccalà: “Qui non si costruisce nessun inceneritore”

Pomezia – In merito alle notizie pubblicate sulla stampa negli ultimi giorni relativamente a siti militari nel territorio di Pomezia indicati per ospitare centri per il trattamento dei rifiuti di Roma e un inceneritore, il Sindaco Adriano Zuccalà smentisce:

“Appena uscita la notizia abbiamo interpellato il Ministero della Difesa che non ha confermato questa presunta destinazione dei siti militari sul nostro territorio, aree che non sarebbero comunque adatte al trattamento dei rifiuti. Inoltre smentisco con forza l’ipotesi della costruzione di un inceneritore a Pomezia: fin quando sarò Sindaco impedirò con tutti i mezzi a mia disposizione la realizzazione di impianti di questo tipo.

Pomezia ha investito tantissimo sulla raccolta differenziata che ha raggiunto il record storico del 70%. Percorriamo da anni la strada della gestione virtuosa dei rifiuti e i risultati lo dimostrano. C’è bisogno di una politica che riesca a pensare organicamente alle difficoltà in fatto di gestione dei rifiuti e che lavori per ridurre a monte la produzione di rifiuti”.

(Il Faro online)