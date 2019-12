Meteo – Perturbazione nord atlantica in transito venerdì con piogge, temporali, vento e neve a bassa quota al Nord.

SITUAZIONE METEO IN ITALIA

Dopo quella di giovedì l’ennesima perturbazione raggiungerà il Mediterraneo centrale e l’Italia nelle prossime ore, sospinta da forti correnti mediamente nordatlantiche. Il suo transito è atteso nel corso di venerdì, Santa Lucia, in un ambiente di aria sufficientemente fredda da favorire precipitazioni a carattere nevoso anche in pianura su parte del Nord. Previste infatti nevicate a quote collinari ma che potranno scendere fino in pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia; a tratti neve possibile in pianura, comunque mista a pioggia, anche sulle pianure del Nordest. Neve sulle Alpi fino al fondovalle. Rapidamente il fronte si estenderà al Centro-Sud provocando maltempo soprattutto sul versante tirrenico, mentre in giornata tenderà ad esaurire i suoi effetti a partire dal Nordovest. Vediamo i dettagli:

PERTURBAZIONE VENERDÌ, NEVE ANCHE IN PIANURA AL NORD – Peggiora al Nordovest con precipitazioni in intensificazione fin da giovedì notte e nelle primissime ore di venerdì, ovvero sempre quelle notturne, in rapida estensione al Nordest in mattinata. Fenomeni quindi su Valle d’Aosta, Piemonte, Ovest Lombardia e Liguria, neve fino in pianura su Piemonte (parzialmente in ombra probabilmente il basso Piemonte), Lombardia, Emilia, poi alta pianura e fascia pedemontana veneta, alta pianura e pedemontana friulana; neve a tratti mista a pioggia anche su restante Veneto ed entro fine giornata non esclusa sulla Romagna interna.. Fiocchi fin sui fondovalle delle Alpi, inizialmente in collina sull’entroterra ligure, specie sul Savonese, ma in successivo rialzo; fiocchi in rialzo dai 600/1200m sull’Appennino Emiliano.

Le nevicate previste tra giovedì notte e venerdì

Previste nevicate in città come Torino, Vercelli, Novara, Alessandria, Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Piacenza, Lodi, Cremona, Mantova, Parma, Vicenza e Verona, a tratti possibile ancora su Bologna, Padova, Rovigo. In pianura attesi accumuli variabili tra 0 e 5cm, oltre 5-10cm dalle zone collinari.

NEVE ABBONDANTE SULLE ALPI OCCIDENTALI, SUCCESSIVAMENTE TENDE A MIGLIORARE SUL NORDOVEST – Entro sera però migliora sulle pianure del Nordovest per l’allontanamento del fronte verso levante, mentre i fenomeni si attarderanno sul Triveneto dove si esauriranno definitivamente in nottata. Neve intensa al mattino sulle Alpi occidentali, specie alta Val Susa, Gran Paradiso e Valle d’Aosta occidentale; successivamente continuerà a nevicare ad intermittenza su gran parte delle Alpi occidentali, anche con fenomeni abbondanti su Valle d’Aosta centro-occidentale e alte valli torinesi, più deboli sulle Alpi orientali.

PEGGIORA AL CENTROSUD – Sul resto d’Italia peggiora con piogge e rovesci che bagneranno le regioni tirreniche dalla Toscana alla Sicilia, anche con fenomeni temporaleschi sulle coste e neve sull’Appennino centro-settentrionale dai 1300/1600m, più in basso sulla dorsale tosco-emiliana. Iniziali schiarite su regioni adriatiche e ioniche ma con tempo in peggioramento dal pomeriggio per l’arrivo di nubi e piogge o rovesci sparsi. Rischio forti fenomeni o nubifragi sulle regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria. Attenzione ai venti, ovunque molto sostenuti o anche forti mediamente occidentali con possibili mareggiate sulle coste occidentali delle isole maggiori e su quelle tirreniche. Possibili danni e disagi entro fine giornata.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.

Segui in diretta l’evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Per conoscere in tempo reale dove sta piovendo o nevicando consulta la nostra sezione Radar, con immagini in Real Time delle precipitazioni sia a livello nazione che regionale.

Per conoscere in tempo reale la situazione del traffico sulle nostre principali strade e autostrade italiane consulta la sezione TRAFFICO.

Previsione meteo Lazio

Intensa perturbazione con rovesci diffusi e venti forti. Neve in rialzo di quota

VENERDI’: Transita una veloce perturbazione da NW verso SE foriera però di precipitazioni, in particolar modo a ridosso dei settori orientali e appenninici. Quota neve intorno agli 800-1100m al mattino, localmente più in basso, entro le 6-8 del mattino con fiocchi misti a pioggia sui fondovalle della Toscana interna e dell’alta valle del Tevere;possibili locali fenomeni di gelicidio sulle vallate appenniniche toscane al primo mattino.

Quota neve che è destinata però a salire rapidamente sui 1300/1400 metri, con il passare delle ore in Toscana, oltre i 1600 metri su Umbria e Lazio. Solo tra il tardo pomeriggio e la sera, avremo un nuovo, temporaneo calo della quota neve fin verso i 1100-1200 metri, nel momento in cui tenderanno a cessare i fenomeni. Possibili temporali al mattino su alta Toscana, al pomeriggio sul Lazio centrale, con precipitazioni anche forti e battenti sui crinali orientali del Pratomagno in Toscana, del Reatino e del Frusinate, nel Lazio.

Venti forti di Libeccio su Isole e litorali al mattino, graduale ingresso del Maestrale tra pomeriggio e sera, che soffierà forte per qualche ora specie tra bassa Toscana e alto Lazio costiero; attese raffiche sul Lazio occidentale, Argentario e Elba sino a burrasca forte o tempesta. Temperature in generale aumento.

Commento del previsore lazio

Venerdì tempo decisamente perturbato con piogge in arrivo entro le prime ore del mattino sulla Toscana e sul Lazio centro-settentrionale, qualche fiocco a bassa quota sui fondovalle più interni della Toscana e sull’alta Valle del Tevere, ma con progressivo rialzo della quota neve intorno ai 1300-1400 metri su Appennino tosco-emiliano, fino a 1500-1600 metri altrove. Rovesci intensi anche a carattere di temporale tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sulla medio-alta Toscana e sul Lazio. Precipitazioni più insistenti e abbondanti sulle zone interne laziali, in particolare a ridosso dei rilievi. Venti forti o di burrasca di Libeccio al mattino, in rotazione a Maestrale tra pomeriggio e sera.

Nel weekend tempo sostanzialmente stabile, ma con nubi sparse e qualche foschia mattutina sulle valli interne. Possibili pioviggini in alta Toscana. Temperature in graduale rialzo, su valori decisamente superiori alla media del periodo.