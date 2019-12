Maltempo: a Ostia crollano i parapetti delle ex Case Armellini

Ostia X Municipio – “Un’amministrazione incapace come quella 5 stelle sta mettendo in ginocchio l’intero territorio” – lo afferma Monica Picca capogruppo Lega X Municipio.

“Via Fasan e la caduta di alberi in tutto il territorio è il simbolo di tanta scelleratezza infatti l’assenza di manutenzione ordinaria mette a repentaglio l’incolumità dei cittadini e questo non è più sopportabile!

Abbiamo come lega denunciato con atti di consiglio la situazione ma l’immobilita’ pentastellata regna sovrana e le mancate risposte alle istanze dei cittadini li rende lontani dagli stessi”,

Sidoli: “È di una gravità inaudita che il Campidoglio non abbia provveduto ai lavori di ristrutturazione”.

“Il maltempo colpisce Ostia e le cosiddette ex Case Armellini. I parapetti della terrazza hanno ceduto, probabilmente a causa di infiltrazioni d’acqua, rimanendo sospesi nell’aria. In via Marino Fasan 38 sono intervenute le pattuglie della polizia locale che hanno delimitato l’area”, così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).

“In un luogo dove esiste – spiega – un serio problema di agibilità e di sicurezza per i cittadini troviamo di una gravità inaudita che il Campidoglio non abbia provveduto ai lavori di ristrutturazione. Urge una soluzione anche a tutela dell’incolumità delle persone perché nel nel frattempo gli stabili, che già non versano in ottime condizioni, potrebbero mostrare ulteriori cedimenti”.

Conclude Sidoli: “auspichiamo che la giunta Raggi dia risposte immediatamente a questa emergenza. Non si può più attendere l’iter sul valore degli immobili e successivo acquisto da parte del Comune di Roma poiché potrebbero richiedere tempi lunghi e in questo lasso di tempo causare delle tragedie”.