Museo del Sax di Fiumicino, arrivano i concerti di Luca Velotti e Giammarco Casani

Fiumicino – Sabato 14 e domenica 15 dicembre, nelle sale del Museo del Saxofono, avranno luogo due grandi concerti che spazieranno dalla musica jazz alla classica per celebrare una location unica al mondo. L’iniziativa è inserita all’interno della manifestazione “Natale a Fiumicino”, organizzata dall’amministrazione della città di Fiumicino.

Il doppio programma vuole omaggiare il principe degli strumenti a fiato, il clarinetto, ed offrire anche un’occasione unica per ascoltare due artisti di livello internazionale come Luca Velotti e Giammarco Casani, alle prese con due pezzi pregiatissimi della Collezione del Museo del Saxofono: infatti, in tale ambito, gli artisti suoneranno rispettivamente il clarinetto Selmer Centered Tone, appartenuto al re dello swing Benny Goodman, ed il Buffet Crampon del 1885 di Aurelio Magnani, il grande virtuoso dell’800 autore del primo “Metodo di Studi per clarinetto”, ancora oggi adottato in tutti i Conservatori di Musica italiani.

L’iniziativa, che consentirà anche a cittadini, musicisti ed appassionati di visitare il Museo in orari serali straordinari, è tesa a promuovere ed avvicinare tutti, e in particolar modo i giovani, alla musica dal vivo, con particolare riguardo verso il saxofono e gli strumenti a fiato.

(Il Faro online)