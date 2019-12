Ostia, Masi: “Chiesti i fondi per la riqualificazione dell’area adiacente piazza Gasparri”

Ostia – “Abbiamo presentato e fatto approvare un documento che chiede i fondi per la manutenzione della sede stradale e dei marciapiedi di via Antonio Forni, via Umberto Cagni, via Guido Vincon, viale del Sommergibile e per la riqualificazione di Piazza Gasparri. Superare lo stato di degrado e di abbandono e dare così un nuovo volto a Ostia Ponente è importante per dare un segnale forte della presenza costante delle Istituzioni”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“I residenti – prosegue Masi – chiedono più attenzione da parte dell’Amministrazione verso un quartiere che necessita anche di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. È fondamentale associare all’importante lavoro di lotta alla criminalità, portato avanti in questi anni, un intervento di valorizzazione della zona, che possa portare decoro e sviluppo e a questo scopo lavoreremo ad altre proposte da sottoporre all’assise municipale. La zona, vicina al Porto di Roma, dovrà essere valorizzata il più possibile e Roma Capitale dovrà effettuare seri investimenti su quel quadrante, per troppi anni dimenticato“.

(Il Faro online)