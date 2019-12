Parco di viale Traiano a Fiumicino, domenica… Fai un regalo alla tua città

Fiumicino – Ci siamo. Domenica 15 dicembre, si concretizzerà l’iniziativa “Fai un regalo alla tua città”. Diverse associazioni di volontariato e semplici cittadini si daranno appuntamento dalle 9 alle 12 presso l’orto di nonno Pasquino (o, più ufficialmente, il Parco di viale Traiano), che proprio su viale Traiano, tra il palazzo della Guardia di Finanza e quello della Guardia Costiera, nonno Pasquino per anni ha tenuto pulito.

Sono circa 5 settimana che i “Volontari Sostenibili” (impegnati con Giuseppe Corallino nelle riqualificazione di piccole aree deturpate dalla inciviltà delle persone e primi ad aver iniziato a sistemare il parco) sono concentrati su questo sito, dove l’obiettivo è quello di riportarlo ai fasti di un tempo.

Impegnati in prima linea Sara Roncarà, che conosciamo come promotrice delle raccolta di Olio esausto vegetale , Riccardo Di Giuseppe Presidente Programma Natura, il gruppo “Gli Svolontari” impegnati anche loro a favore dell’ambiente, in particolare nella pineta di Fregene, spiagge libere, tra Passoscuro e Maccarese.

Come partner dell’evento c’è il Museo del Saxofono di Maccarese, e domenica ci sarà in contemporanea alla pulizia la dimostrazione di Strip Jazz eseguita dal Maestro Attilio Berni.

Un posto magico, ma ormai aggredito dall’incuria, nascosto per troppo tempo dalle fratte e pieno d’immondizia. Un sito del quale i più giovani ignorano persino l’esistenza.

Partecipa anche tu, uniamo le forze sane della città per regalarci un “nuovo” parco per giovani, anziani e famiglie. Domenica 15 dicembre, dalle ore 9, fai un regalo alla tua città.