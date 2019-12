Roma, al via l’undicesima edizione di “Musei in Musica”: ecco il programma

Roma – L’undicesima edizione di Musei in Musica propone come consuetudine l’apertura straordinaria serale di tutti gli spazi dei Musei in Comune. Il pubblico può visitare le collezioni permanenti, ammirare le mostre temporanee in corso e usufruire di un ricco programma di concerti e spettacoli dal vivo. Ingresso libero per i possessori della MIC card, e 1 euro per i non possessori.

Si comincia quindi all’insegna della grande musica e degli spettacoli dal vivo con l’edizione 2019 di Musei in Musica, nei Musei Civici della città e in numerosi altri spazi cittadini straordinariamente aperti di sera dalle 20.00 alle 02.00 (o in orari differenti dove espressamente indicato).

Un’opportunità per i visitatori per ammirare le collezioni e le mostre presenti negli spazi appartenenti al Sistema Musei Civici gratuitamente presentando la propria Mic Card o acquistando il biglietto d’ingresso di 1 euro, ad eccezione dei musei ad ingresso libero per tutti e della mostra Canova. Eterna bellezza che segue la bigliettazione ordinaria con riduzione per i possessori della MIC card.

I visitatori possono scegliere inoltre tra numerosi altri spazi espositivi e culturali gratuiti della città come il Macro Asilo, lo spazio WeGil, l’Accademia Nazionale di San Luca, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Museo archeologico e Museo Aristaios dell’Auditorium Parco della Musica, lo spazio espositivo Tritone della Fondazione Sorgente Group, Vigamus – Museo del Videogioco, il Polo museale de La Sapienza Università di Roma e i musei dello Stato Maggiore della Difesa.

Hanno accesso libero ad alcune delle più importanti istituzioni culturali straniere come Casa Argentina, la Real Academia de España, l’Accademia di Francia (con contributo volontario all’ingresso), il Forum austriaco di cultura e l’Istituto svizzero o potranno scegliere di usufruire della bigliettazione speciale offerta da Palazzo Bonaparte, Palazzo delle Esposizioni o dal Museo Ebraico di Roma.

Sarà una notte alla ricerca della bellezza tra le opere d’arte e una lunga lista di concerti e spettacoli dal vivo diffusi nella città. Con circa 115 artisti nazionali e internazionali, 13 tra bande, ensemble, cori e orchestre e 17 associazioni culturali selezionate con l’avviso pubblico “Musei in Musica 2019” diffuso da Zètema Progetto Cultura, l’edizione di quest’anno accompagna i visitatori lungo un percorso musicale che tocca tutti i generi – dal jazz al rock, dalla classica all’elettronica – e tutte le tradizioni popolari del mondo, mescolandosi con le arti performative, la poesia e le lezioni d’arte.

L’appuntamento per tutti è sulla Piazza del Campidoglio dove, alle ore 19.00, si parte ufficialmente con l’undicesima edizione della manifestazione inaugurata dal concerto della Banda musicale del corpo di Polizia locale di Roma Capitale.

Musei in Comune

MUSEI CAPITOLINI

Piazza del Campidoglio

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.00

INGRESSO 1 EURO | GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD

MOSTRE

Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte

L’Arte Ritrovata

ESEDRA DEL MARCO AURELIO

Ore: 20.30, 21.30, 22.30

NELL’EUROPA BAROCCA – GRANDEZZE & MERAVIGLIE

ARCANGELO CORELLI Concerto grosso in sol min. op.6 n.8 Fatto per la notte di Natale

Vivace- Grave, Allegro, Adagio-Allegro- Adagio, Vivace, Allegro – Pastorale, Largo

G.FRIEDRICH HÄNDEL “Lascia che io pianga” dal Rinaldo

Con Mohe Iwasaki, Soprano, Virginia Vignera, Arpa

Concerto in sib per Arpa e orchestra, Op. 4 n.6, Andante allegro, Larghetto, Allegro moderato

ANTONIO VIVALDI “Agitata da due venti” dalla Griselda

Il concerto segna la chiusura del progetto EUROPA IN MUSICA 2019: la stagione musicale del cluster EUNIC Roma.

Con Marie-Luise Reinhard (contralto, Davide Cicconi (clavicembalo).

Con l’Orchestra d’Archi “SANTA CECILIA” CONSERVATORIO DI MUSICA

In collaborazione con: Accademia di Romania in Roma, Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma ed EUNIC Roma

SALA PIETRO DA CORTONA

Ore: 21.00, 23.00, 24.00

PASIONES CRUZADAS

L’artista cipriota Vivianna Giannaki e l’artista italo-argentino Mariano Gil eseguiranno brani di musica tradizionale medievale cipriota, Sefardita, di Smyrne e tango argentino, eseguendo tra gli altri brani di Astor Piazzolla e Jose Tinelli.

Con Vivianna Giannaki (soprano), Mariano Gil (chitarra).

In collaborazione con l’Ambasciata di Cipro

PALAZZO NUOVO

Ore: 21.45, 24.30

MICOL ARPA ROCK IN “UNPLUGGED”

Micol Arpa Rock eseguirà uno spettacolo unplugged con due interpretazioni e arrangiamenti di brani storici del rock progressive.

Con Micol Picchioni

A cura di Alhena Entertainment srl

SALA DELLA PROTOMOTECA

Scalinata del Vignola

INGRESSO GRATUITO

Ore 21.15, 22.15, 23.15

LE CANZONI DELL’ACQUA

Un viaggio attraverso un fiume di musica che unisce l’Italia e la terra dei laghi e i vulcani.

Con Nuno Fonsé: Vocal/Chitarra Classica, Gianpaolo Scatozza: Batteria/Percussioni, Ermanno Dodaro: Basso Elettrico, Claudio Ricci: Chitarre: Classica/Acustica/ Elettrica.

In collaborazione con l’Ambasciata del Nicaragua

MUSEO DELL’ARA PACIS

Lungotevere in Augusta

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.00

INGRESSO 1 EURO | GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD

AREA MONUMENTO

Ore: 20.15, 21.15, 22.00, 23.15

DIE MAUER – OPERINA PER VIOLONCELLO, VIOLINO, SAX, NASTRO MAGNETICO e ATTORI DI RICCARDO VANNUCCINI

Performance che partendo dall’anniversario della caduta del muro di Berlino, vuole porre in attenzione il tema della pace contro gli estremismi di oggi che stanno creando altri muri, flussi migratori, guerre. Dalla danza sulle note di Bach e con Bowie su nastro remixato, si propongono immagini di guerra che la forza del gesto artistico vuole cambiare dal sentimento di paura in gioco. Esperienza immersiva, otto scene come fossero otto check point, otto passaggi attraverso il muro.

Con Alba Bartoli, Priscilla Muscat, Alessandra Piscopo, Lars Rohm, Silvia Fasoli, Caterina Galloni, Monty Sunny, Maria Sandrelli, Pietro Freddi, Marco Paparella, Antonella Loddo, Angela Srodon. Coreografia, disegno luci e scenografia: Yoho Hakiko.

A cura di Artestudio

AUDITORIUM

Via di Ripetta, 190

INGRESSO GRATUITO

Ore: 21.00, 22.30, 24.00

DANIELE CORDISCO JAZZ SOCIETY FEAT. GREG HUTCHINSON

Daniele Cordisco, vincitore del premio Massimo Urbani 2013 collabora stabilmente con Renzo Arbore e i suoi Swing Maniacs e ha condiviso il palcoscenico con alcuni tra i nomi più prestigiosi del jazz italiano tra cui Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Stefano Di Battista e tanti altri. Il progetto nasce dalla necessità di creare una connessione tra giovani musicisti italiani ed esponenti del panorama jazzistico internazionale. Questo è il motivo fondamentale della collaborazione con Greg Hutchinson, batterista che si è esibito al fianco di Oscar Peterson, Ray Brwon ed è considerato un colosso.

Con Daniele Cordisco (chitarra), Jacopo Ferrazza (contrabbasso), Greg Hutchinson (batteria), Sara Della Porta (voce).

A cura di Associazione Centro Ottava

MUSEI DI VILLA TORLONIA

Via Nomentana, 70

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.00

INGRESSO 1 EURO | GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD

CASINO DEI PRINCIPI

MOSTRA | Carlo Levi e l’arte della politica. Disegni e opere pittoriche

CASINO NOBILE

MOSTRA | Sergio Monari. Rifrazioni dell’Antico

Ore: 21.00, 22.00, 23.00

SEFARD. JAZZ TRA LE SPONDE DEL MEDITERRANEO

Sefard è uno spettacolo sul mare, luogo di scontri millenari e illusione di un futuro migliore. E’ un’immersione musicale fra le acque e le terre del Mediterraneo. E soprattutto è tanta musica: racconta storie diverse con la potenza del ritmo e la liricità della melodia, un incontro della tradizione musicale ebraica e suoni jazz reinterpretati da musicisti di fama internazionale come Gabriele Coen (sax e clarinetto), Mario Rivera (basso elettrico), Alessandro Gwis (tastiere) sotto la regia di Stefano Cioffi.

A cura di Accademia Italiana del Flauto

CASINA DELLE CIVETTE

MOSTRE

Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio

Il giardino delle meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight

Ore: 20.30, 21.30, 22.30, 23.30

ATHENE NOCTUA (LA CIVETTA DI GIOVANNI PASCOLI)

ATHENE NOCTUA, a cura di O Thiasos TeatroNatura, intreccia melodie tradizionali del mediterraneo, canti greci e grecanici al breve poemetto La Civetta con cui Giovanni Pascoli con straordinaria e toccante vivacità racconta la morte di Socrate. Nella notte, tra gli alberi di Villa Torlonia, la Casina delle Civette diventa una misteriosa membrana musicale in cui la nostra vita interiore può vibrare con quella dei viventi che la circondano. Dove le nostre radici musicali, poetiche e metafisiche si fondono, tutto è musica e paesaggio ritrovato.

Il concerto Athene Noctua, nella vivida lettura del La Civetta pascoliana, s’immerge in struggenti brani tradizionali, strumentali e canori, che percorrendo il Mediterraneo s’alzano in volo con il desiderio di ciascuno alla propria libertà. Tra i brani l’epitaffio di Sicilo, una melodia frigia dell’antica Grecia ritrovata in Anatolia e considerata la più antica notazione musicale completa.

Con Camilla Dell’Agnola (viola), Daniele Ercoli (contrabbasso), Silvia Balossi (kora) e Sista Bramini (interprete).

A cura di O Thiasos Associazione Culturale

MUSEO DI ROMA – PALAZZO BRASCHI

Piazza Navona, 2

Dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.00

INGRESSO 1 EURO | GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD

MOSTRA | Canova. Eterna bellezza (Ingresso alla mostra con biglietto ordinario e riduzioni per i possessori della MIC Card)

SALA TORLONIA

Ore: 20.30, 21.30, 22.45, 24.00

PICCOLI FUNERALI

Una pittura drammaturgica e musicale che alterna un piccolo rito funebre a un brano dedicato a chi se ne è andato. Una dedica che è un atto d’amore un regalo e un saluto, un momento intimo e personale, che trova forza nella musica. Ogni brano è un gesto che riporta a una memoria. Ogni funerale è raccontato da chi se ne va e attraversa una vita appena vissuta. Piccoli Funerali è uno spettacolo commovente e dolcissimo capace di accogliere il dolore e trasformarlo in rinascita.

Di e Con Maurizio Rippa (voce); con Amedeo Monda (chitarra).

A cura di 369gradi srl

CENTRALE MONTEMARTINI

Via Ostiense, 106

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.00

INGRESSO 1 EURO | GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD

MOSTRE

110 anni di luce. ACEA e ROMA. Passione e innovazione

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini

SALA MACCHINE

Ore: 21.00, 23.00, 24.30

RICCARDO FASSI TANKIO BAND PLAYS WEATHER REPORT

Il progetto intende omaggiare dei più grandi gruppi della storia del jazz rock dello scorso secolo, i Weather Report i cui componenti Joe Zawinul, Waine Shorter e Jaco Pastorius, con la bellezza dei loro temi, hanno conquistato ed influenzato intere generazioni di musicisti e non. Il concerto propone alcuni dei loro dei loro brani più noti nell’arrangiamento della Riccardo Fassi e della Tankio Band.

Con Riccardo Fassi (tastiere), composizioni e arrangiamenti con la Tankio Band.

A cura dell’Associazione Concertistica Romana

GALLERIA D’ARTE MODERNA

Via Francesco Crispi, 24

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.00

INGRESSO 1 EURO | GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD

MOSTRE

La Rivoluzione della Visione. Verso il Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi Contemporanei ungheresi;

Ologrammi gotici. Installazione di Sàndor Vály;

Spazi d’Arte a Roma. Documenti dal Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive (1940-1990)

Ore: 21.00, 23.00

INDIANAPOLIX

Si esibiranno Rashmi Bhatt e Martux_M, il pioniere della musica elettronica italiana. L’incontro delle loro sonorità unisce la meditazione, lo studio e la costante rilettura di una tradizione musicale antichissima e lontana allo sperimentalismo contemporaneo veloce e profondo al tempo.

Con Martux_M aka Maurizio Martusciello e Rashmi Bhatt.

A cura di Officina delle Culture

MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI

Via Quattro Novembre, 94

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.00

INGRESSO 1 EURO | GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD

MOSTRA | Giancarlo Sciannella. Scultore di archetipi

Ore: 21.00, 22.30, 23.30

WALKING WITH DAMIEN

La scena artistica femminile romana tra Video Arte e nuovi Suoni. “Walking with Damien” è una performance audio video, ideata e creata dal gruppo – factory romano ADA. I visuals originali sono di Loredana Antonelli, le musiche elettroniche di Lady Maru, accompagnate dalla violista Ambra Chiara Michelangeli. Il live si ispira all’artista britannico Damien Hirst, uno tra i principali esponenti della Young British Artists degli anni ’90 con cui le tre artiste immaginano di fare una passeggiata.

Con Lady Maru (musiche, incursioni sonore), Ambra Chiara Michelangeli (violista), Loredana Antonelli (visuals). Coordinamento e direzione artistica: Mauro Orrico.

A cura di FaceMagazine.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

Piazza Sant’Egidio, 1B

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.00

INGRESSO 1 EURO | GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD

MOSTRE

Inge Morath. La vita. La fotografia;

Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli – Visioni di Simona Filippini;

La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo

Ore: 20.30, 21.45, 23.00

MEDIOEVO MISTICO – DAI CANTI DEL PELLEGRINAGGIO AL SUFISMO AL CODEX BURANUS

Un viaggio nella grande tradizione del misticismo e della spiritualità che attinge al ricco repertorio medievale europeo e orientale. Un percorso che parte dai canti devozionali del nostro Sud, arriva in Spagna con i canti di pellegrinaggio del Llibre Vermeil de Monserrat si incontra con i trobadours francesi, incrocia il canto in Sabir, attraversa le vie della seta, la Persia e il canto Sufi celebrato dai poeti persiani Rumi, Khayyam, Hafez, rilegge in chiave personale i Carmina originali del Codex Buranus, poi si trasforma e diventa una musica capace di vivere di nuova luce, di emozionare e trascinare chi l’ascolta. Per dimostrare che la musica è il linguaggio del possibile dove l’incontro con l’altro arricchisce, trasforma. La tammorra risuona su un liuto, il saz, il setar e il bouzouki accompagnano il marranzano e il canto a tenore.

Con Cafè Loti: Nando Citarella (voce, tammorre, chitarra battente, marranzano), Stefano Saletti (voce, oud, bouzouki, lauta), Pejman Tadayon (voce, saz, oud, setâr, ney)

A cura di Menti Associate

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA

Via Ulisse Aldrovandi, 18

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.00

INGRESSO 1 EURO | GRATUITO PER I POSSESSORI DELLA MIC CARD

MOSTRA | Carpe Sidera. La meraviglia del cielo sulla bellezza di Roma

Ore: 21.00, 22.00, 23.00, 24.00

CONCERTI SUI CUSCINI – TRASFIGURAZIONI CLASSICHE di Francesca Formisano

Concerti sui cuscini è un modo particolare per coinvolgere tutto il corpo in un ascolto esperenziale sonoro e visuale, adatto ad un pubblico trasversale. La proposta musicale è la Trasfigurazione della Sonata per Violoncello solo, Op.8 di Zoltán Kodály.

Con Francesca Formisano (violoncello), Daniele Davino (light designer), Angelo Bonello (direzione artistica).

A cura di Kitonb Project

MUSEO PIETRO CANONICA A VILLA BORGHESE

Viale Pietro Canonica, 2

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.30

INGRESSO GRATUITO

Ore: 20.30, 21.30, 22.30

DIVA

Diva è uno dei brani cult del Trio Dahlìa, nuovissimo e giovane progetto musicale romano, da pochi mesi sulle scene ma all’attivo significative tappe. Connubio tra cultura classica e nuove sonorità. Il testo del brano è l’incipit dell’Iliade omerica, il tema dell’infinito viaggiare dell’eroe ma anche le rotte perdute delle nuove generazioni capitoline. Il viaggio tra nuovo e moderno è fatto di musica e immagini in video proiezione. Un universo originale che unisce musica elettronica all’uso di strumenti musicali antichi molto particolari come la ghironda, la lira, etc.

Con Arianna Colantoni (voce), Mario Ferro (sound design e hybrid drum), Giordano Treglia (guitar, piano, lira calabrese, handpan, nak tarhu).

A cura di Finisterre

MUSEO NAPOLEONICO

Piazza di Ponte Umberto I, 1

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.30

INGRESSO GRATUITO

Ore: 20.30, 22.00, 23.15

SUONI BELLE ÉPOQUE

Concerto per flauto, soprano e pianoforte ispirato alla “Belle Epoque”. Si spazia dalla Francia di Offenbach e Delibes, all’Austria degli Strauss e Lehár, all’esotismo del compositore russo Rimskij Korsakov, per finire con un omaggio all’Italia rappresentata da Tosti, Arditi e autori di canzoni napoletane. Un programma allegro e godibile adatto a tutte le età che ben si accorda all’atmosfera delle festività di fine anno.

Con Marco Celli Stein (direzione artistica, flauto solista, presentatore), Naho Yokoyama (soprano), Hiroko Sato (pianista).

A cura dell’Associazione Musicale Internazionale

MUSEO CARLO BILOTTI ARANCIERA DI VILLA BORGHESE

Viale Fiorello La Guardia

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.30

INGRESSO GRATUITO

MOSTRA | Unforgettable childhood

Ore: 21.00, 22.00, 23.00

VIVE LA VIE, concerto

Vive la vie è un viaggio musicale in un luogo immaginario al confine tra la vita e la morte, uno spazio metaforico in cui gli esseri possono sognare, morire e rinascere ogni giorno. Questo luogo è popolato da bizzarri personaggi, tutti animati da un forte desiderio che li muove e che li porterà a trasformarsi: l’uccellino e la rosa, il vecchio e la luna, il gatto nero, la bambina che non vuole crescere, il musicista e la sua sposa.

Con Le Cardamomò – Antonia Harper, Marta Vitalini, Gioia Di Biagio, Ivan Radicioni.

A cura dell’Associazione Culturale ZIP_Zone di Intersezione Positiva

MUSEO DELLE MURA

Via di Porta S. Sebastiano, 18

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.30

INGRESSO GRATUITO

MOSTRA | Ra-ta-ta-ta, bang-bang, si gioca

Ore: dalle 20.30 alle 23.30 sonorizzazione luminosa con incursioni performative

CITTÀ INVISIBILI

Il progetto Città Invisibili, prodotto dal collettivo artistico Ipologica, amplifica la parola scritta con un gioco sonoro e narrativo ricco di atmosfere che si susseguono nell’attraversamento di un viaggio, onirico e sensoriale. Gli artisti prendono per mano lo spettatore per trasportarlo in un mondo di visioni e paesaggi sonori: visioni raccontate con le parole selezionate del libro e suoni che amplificano la narrazione. Un mondo dove chi lo attraversa ha la possibilità di fermarsi, chiudere gli occhi, aprirsi all’ascolto e lasciarsi guidare.

Con Fabio Sestili, Valentina Mignogna, Diego Labonia.

A cura di Associazione Culturale Luci Ombre

MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA

Largo di Porta S. Pancrazio

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.30

INGRESSO GRATUITO

Ore: 21.00, 22.30, 23.30

CALATAFIMI, GARIBALDI E LE DONNE DI SICILIA

Garibaldi, il suo sbarco siciliano e le sue epiche battaglie, sono lo spunto per raccontare la Sicilia tradizionale che in quel periodo lo accolse. Il percorso musicale vuole mettere in luce i racconti di donne siciliane attraverso la poesia popolare e le ballate narrative.

Con Eleonora Bordonaro, Puccio Castrogiovanni.

A cura di Archivio Aurunco

MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO

Corso Vittorio Emanuele II, 166/A

dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso alle 01.30

INGRESSO GRATUITO

MOSTRA | Il Leone e la Montagna. Scavi Italiani in Sudan

Ore: 21.15, 22.30, 24.00

iSOLA

”iSola” è lo spettacolo di Rachele Andrioli in cui la talentuosa cantante e polistrumentista salentina di esprime sul palco da sola, forte della sua grande musicalità. Grazie alla sua voce unica, a strumenti come il marranzano, l’ukulele, il bendir, il flauto armonico, e all’utilizzo sapiente di macchine più innovative come la loop station, Rachele Andrioli evoca rituali ancestrali, che rapiscono lo spettatore portandolo in un luogo altro, denso di suggestioni e colori. “iSola” è un tributo alla musica popolare e al Mediterraneo, una continua ricerca nella propria terra, sintesi di innovazione e tradizione.

Con: Rachele Andrioli (cantante, cantautrice, percussionista).

A cura di Associazione Culturale Exotique

Altri spazi museali

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Via Nazionale, 194

Dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso ore 01.00

INGRESSO 1 EURO

MOSTRE

La Meccanica dei Mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium

Sublimi Anatomie

Tecniche d’Evasione

Katy Couprie. Dizionario Folle del Corpo

Ore 22.30 e 23.30

Informazioni: tel. 0669627.1

SALÒ

L’evento è una miscela perfetta di musica noise, atmosfere oniriche, costumi barocchi e performance attraverso scenari psichedelici, simbolismo mitologico, ritualità e iconografia rurale fatta di fiabe e sogni su scene ipnotiche.

Con Emiliano Maggi, Toni Cutrone, Giacomo Mancini, Stefano Di Trapani.

A cura di Azienda Speciale Palaexpo

MACRO ASILO

Via Nizza, 138

Dalle 20.00 alle 22.00 ultimo ingresso ore 21.30

INGRESSO GRATUITO

MOSTRA | Progetto Macro Asilo

Informazioni: tel. 0669627.1

PAROLA DI CANTAUTORE – Natura, ambiente, clima, sport. Eppure il vento soffia ancora

Concerto/incontro di Edoardo De Angelis.

La chiamano ispirazione ma la “parola” per un cantautore è spesso il risultato di un’approfondita preparazione, di una faticosa ricerca, di notti insonni, di storie che si incontrano. La parola di un cantautore è bellezza, fluidità, eleganza, ma è soprattutto un patrimonio collettivo da preservare e tramandare. La parola di un cantautore ci rende liberi.

Con Edoardo De Angelis. Ospiti: Alberto Bertoli (cantautore), Luciano Ceri (musicologo, giornalista, scrittore), Tommaso Tetro (giornalista Ansa).

A cura di Azienda Speciale Palaexpo

CASA ARGENTINA – AMBASCIATA ARGENTINA IN ITALIA

Auditorium Ginastera – Sala Mostre Lola Mora

Via Vittorio Veneto, 7 – 2° Piano

Dalle 20.00 alle 24.00 ultimo ingresso ore 23.00

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

MOSTRA | “Ciencia en foco”

Dalle ore 20.00

Visita alla mostra di fotografie “Ciencia en foco”, allestita nello spazio espositivo “Sala Lola Mora” all’interno di Casa Argentina

Ore 21.00 e ore 23.00 (replica)

CONCERTO DEL GRUPPO “CUARTETANGO”

Musiche di Piazzolla, Mores, Pugliese e altri.

Con: Raúl Dousset (flauto), Gabriel Chami (pianoforte), Giuliano Bisceglia (violino), Gianfranco Benigni (violoncello), Giampaolo Costantini (“bandoneón”).

Ore 22.30

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO FOLCLORISTICO “ ZAMACUECA”

Presentazione di 3 danze argentine e lezione aperta di “Chacarera” del gruppo folcloristico “Zamacueca”.

Con Humberto Duarte e Paola Zampetti.

A cura dell’Ambasciata Argentina in Italia

REAL ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA

Piazza San Pietro in Montorio, 3

Dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso ore 01.30

INGRESSO GRATUITO

MOSTRA | “Lavarse las manos” dell’artista Regina José Galindo

THEY HEAR NO ANSWERING STRAIN

Ascolto e visione nel Salone dei Ritratti dell’Accademia dell’opera intitolata: “They hear no answering strain” del compositore spagnolo Eduardo Soutullo. Registrazione realizzata nel Palazzo dell’Opera a La Coruña il 17 aprile 2009. Quest’opera è stata un incarico dell’Istituto Nazionale per le Arti Sceniche e Musicali (I.N.A.E.M.) del Ministero della Cultura spagnolo.

Compositore Mº Eduardo Soutullo; interpreti Orchestra Sinfonica della Galizia; direttore Mº Josep Pons.

A cura della Real Academia de España en Roma

ACCADEMIA DI FRANCIA

Viale Trinità dei Monti, 1

Dalle 20.00 alle 24.00 ultimo ingresso ore 23.30

INGRESSO CON UN CONTRIBUTO DI €1,00 VOLONTARIO PER LA CULTURA

MOSTRA | Un’Antichità moderna

MUSEI IN MUSICA

L’Accademia di Francia a Roma propone un dialogo tra la mostra Un’Antichità moderna organizzata con il museo del Louvre e i due borsisti compositori, in residenza durante l’anno 2019-2020. Bastien David e Mikel Urquiza propongono una selezione di brani composti da loro che verranno diffusi nelle sale della mostra, confrontando l’estetica della scultura antica, della sua appropriazione moderna, e quella della musica contemporanea.

Con: Bastien David, Mikel Urquiza.

A cura della Accademia di Francia

ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA

Piazza Accademia di S. Luca, 77

Dalle 19.00 alle 21.00

GRATUITO E SENZA PRENOTAZIONE

MOSTRA | “Giovanni Anselmo. Entrare nell’opera”

CONFERENZA “GIORGIONE E CARAVAGGIO: SUONATORI DI LIUTO”

Giorgione all’inizio del Cinquecento rappresenta l’esempio più emblematico di quella che si potrebbe definire la nuova immagine dell’artista rinascimentale. Le fonti infatti lo descrivono in termini che potrebbero attagliarsi a quelli con cui sono oggi descritte le cosiddette Rock Star. Bello, idolatrato sia dalle classi colte e intellettuali, sia dal mondo dell’alta finanza, mondano, agognato seduttore nelle più importanti feste e ricevimenti, il sommo pittore fu anche musicista dilettante, ma come tale, bravo e dotato di un talento naturale. Vasari attesta come sapesse cantare e suonare accompagnandosi col liuto in modo fascinoso e coinvolgente. Cento anni dopo i quadri musicali del Caravaggio fanno riferimento a una analoga tipologia di vita mondana, di cui la musica cantata con accompagnamento di liuto è componente ragguardevole. Ma questa tradizione del pittore-musicista non era nata con Giorgione e affonda le sue radici già nel Quattrocento. Altrettanto emblematica, ad esempio, è la figura di un grande pittore marchigiano attivo intorno alla metà del quindicesimo secolo, Giovanni Angelo d’Antonio da Bolognola, ricordato anche per questa sua attitudine musicale che lo qualificò socialmente, rafforzando peraltro la sua personalità di formidabile maestro della prospettiva e della ritrattistica. Una storia che ci permette di comprendere meglio il ruolo della musica nell’ambito della promozione delle attività pittoriche nell’età del Rinascimento.

Con: Claudio Strinati

A cura dell’Accademia Nazionale di San Luca

FORUM AUSTRIACO DI CULTURA

Viale Bruno Buozzi, 113

Dalle 20.00 alle 22.30 ultimo ingresso ore 21.30

INGRESSO LIBERO FINO ESAURIMENTO POSTI

Ore: 20.00 e 21.30

DAS KOLLEKTIV – concerto

Il programma del duo austriaco “DAS KOLLEKTIV“ è composto da tanghi, arrangiamenti e composizioni jazz dei due musicisti. Per quanto insolito possa sembrare l’incontro fra fisarmonica e flauto, l’austriaco Raphael Brunner e il colombiano Juan Carlos Díaz implementano con le proprie capacità questa formazione dando vita a un’esperienza musicale collegiale.

Con: Raphael Brunner (fisarmonica), Juan Carlos Díaz (flauto).

A cura del Forum Austriaco di Cultura

ISTITUTO SVIZZERO

Via Ludovisi, 48

Dalle 20.00 alle 24.00 ultimo ingresso ore 23.30

INGRESSO GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE

MOSTRA | “Retour à Rome” con Anne-Laure Franchette, Vidya Gastaldon, Clemens Klopfenstein, Marie Matusz, Gianni Motti, Uriel Orlow, Denis Savary, Rico Scagliola & Michael Meier e Ian Wooldridge

RADIO RAHEEM LIVE ALL’ISTITUTO SVIZZERO

L’Istituto Svizzero invita Radio Raheem, una web radio indipendente, per un evento off-site. Durante l’evento la radio sarà live dagli spazi dell’Istituto con un programma molto ricco di talks e dj-set.

Con: Diego Montinaro, Michele Rho, Marco Aimo e Teo Segale, artisti del roster e host.

A cura dell’Istituto Svizzero

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Viale Pietro de Coubertin, 30

Dalle 20.00 alle 23.00 ultimo ingresso ore 22.30

INGRESSO GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE

Performance ore: 20.00, 21.00, 22.00

STILL LIFE – concerto acustico

“Still life” vuol dire natura morta, ma mi piace giocare sul doppio senso della traduzione letterale che significa ‘vita ferma’ e l’ulteriore traduzione della parola “still” che vuol dire anche “ancòra”.

Natura morta, vita ferma, ancora vita, sono tutte espressioni che posso associare a reperti archeologici che ci raccontano le nostre vite passate, la memoria, il futuro. Livia Ferri è una cantautrice, scrive di vita e di relazioni, e le racconta con una chitarra acustica e un folk rock caldo, vibrante, dove si uniscono le influenze di voci e sonorità forti ed emozionali.

Canzoni che nascono voce e chitarra, e voce e chitarra vengono spesso portate sul palco, dove emerge la sua anima di ottima live performer.

Con: Livia Ferri

Ore 20.30, 21.30, 22.30

Visite guidate al Museo Archeologico e al Museo Aristaios (max 50 persone per gruppo)

Per info e prenotazioni visite: info@musicaperroma.it

A cura di Fondazione Musica per Roma

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Viale Pietro de Coubertin, 30

Dalle 20.00 alle 23.30 ultimo ingresso ore 23.15

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSA – MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

Presentazione al pubblico della collezione di strumenti musicali antichi di proprietà dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia costituita da rari esemplari tra cui spicca il violino Stradivari Toscano del 1690. Durante e al termine delle visite, conversazioni musicali sull’Accademia e le sue attività.

Visite guidate alle ore 20.30, 21.30, 22.30

Prenotazione direttamente sul posto a partire dalle ore 20.00

FONDAZIONE SORGENTE GROUP – SPAZIO ESPOSITIVO TRITONE

Via del Tritone, 132

Dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso ore 01.00

INGRESSO GRATUITO E LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI – NON SI EFFETTUA LA PRENOTAZIONE DEI POSTI

MOSTRA | Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV secolo a.C. e idoli arcaici della Fondazione Sorgente Group

Ore: 20.00, 22.00, 24.00

ATHENA NIKE: LA VITTORIA DELLA DEA, CELEBRATA CON MUSICHE DELLE CORTI SETTECENTESCHE FINO ALLE SUGGESTIONI DELLA MODERNITÀ

Dai fasti delle corti settecentesche alle suggestioni della modernità con le musiche per flauto e violoncello di Federico il Grande, Cambini, Beethoven, Debussy, Piazzolla, VillaLobos, Mengozzi.

Ore 21.00, 23.00, 01.00

Alle performance si alternano visite guidate archeologiche con la proiezione multimediale della scultura di Athena Nike.

Per richiesta informazioni: 06.90219051 – segreteria@fondazionesorgentegroup.com

A cura di Fondazione Sorgente Group

PALAZZO BONAPARTE – SPAZIO GENERALI VALORE CULTURA

Piazza Venezia, 5

Dalle 20.00 alle 24.00 ultimo ingresso ore 01.00

INGRESSO CON BIGLIETTO RIDOTTO SPECIALE

€ 8,00 con audioguida – € 7,00 senza audioguida

MOSTRA | Impressionisti Segreti

Informazioni e prenotazioni: 06 87 15 111 – www.mostrepalazzobonaparte.it

A cura di Arthemisia

MUSEO EBRAICO DI ROMA

Via Catalana (Tempio Maggiore di Roma)

Dalle 20.00 alle 01.00 ultimo ingresso ore 00.15

INGRESSO 1 EURO

ESMERALDA DUO

È un viaggio che racconta la storia, le passioni di uomini, legati da un amore per suoni e colori di una terra sacra. Una terra che è stata meta di conquiste e la musica che il duo propone rievoca le voci erranti di artisti straordinari come Leonard Cohen, Lou Reed, George Gerswin, John Zorn, Aaron Copland, Arnold Shonberg. Il duo inoltre propone alcune composizioni originali, scritte dal Maestro Allulli che si amalgamano sapientemente con il repertorio proposto.

Con: Alessandro Muller (violoncello), Marcello Allulli (sax tenore, voce).

Ore 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.15

Visite accompagnate al Tempio Maggiore

A cura del Museo Ebraico di Roma

VIGAMUS – MUSEO DEL VIDEOGIOCO

Via Sabotino, 4

Dalle 20.00 alle 02.00 ultimo ingresso ore 01.00

INGRESSO 1 EURO

VIDEOGAME MUSIC FEST

Il Museo VIGAMUS racconterà la storia del medium videoludico attraverso la musica. Nelle sale saranno messi in mostra e a disposizione del pubblico i videogiochi le cui colonne sonore sono state particolarmente rappresentative nell’evoluzione del medium. Durante l’evento i visitatori verranno coinvolti dal personale del museo con quiz ed estrazioni, per vincere premi a tema.

A cura di Vigamus – Museo del Videogioco

(Il Faro online)