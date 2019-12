Acqua potabile a Monteroni, il M5S: “Risposte evasive alla nostra interrogazione in consiglio comunale”

Ladispoli – “Ancora una volta abbiamo chiesto all’Amministrazione Grando a che punto si fosse con la potabilizzazione dell’acqua ai cittadini di Monteroni. Dal gennaio del 2018, infatti, i cittadini della zona di Monteroni non ricevono dai rubinetti acqua potabile, pur pagando per riceverne, come da contratto con la Flavia Servizi” – lo comunica in una nota il M5S di Ladispoli.

“Il Consigliere Moretti, intervenendo nella risposta, ha dichiarato che: “il secondo pozzo nasce con l’idea di rendere disponibile una quantità di acqua per tutta Ladispoli, che fosse sufficiente anche nei periodi estivi di maggior crisi. E questo intanto è un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere, tutta Ladispoli ha acqua potabile anche nei periodi critici; la frazione Monteroni che prende direttamente dai pozzi, continua ad avere problemi di superamento dei livelli dei cloruri”.

Il che sostanzialmente vuol dire che della frazione di Monteroni poco o nulla interessa.

Ma di questo avevamo già avuto il sentore, quando chiedemmo che almeno fossero ridotte le bollette per un servizio non erogato (quello dell’acqua potabile), ma la nostra richiesta fu negata perché prima si deve pensare al bilancio della Flavia Servii, poi ai cittadini!

Quindi il sindaco Grando e i suoi amministratori, di fatto, congelano il problema rimandandolo ad altri tempi, magari alla prossima campagna elettorale, per vendere ancora una volta fumo ai cittadini con promesse che non sono in grado di mantenere.

Nel frattempo i cittadini di serie B di Monteroni possono continuare a pagare per avere acqua non potabile dai rubinetti. Noi dall’opposizione continueremo a chiedere conto all’Amministrazione Grando e a pretendere che si trovi una soluzione al problema!”