Al Baffi di Fiumicino un convegno contro il bullismo e il disagio giovanile

Fiumicino – Prosegue il cammino di presentazione e relativo avvio del progetto “Sei in gioco o in fuorigioco? Ethical Scuola“, da parte del GS Flames Gold, con l’intento di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo, cyber bullismo e disagio giovanile sia in ambito scolastico che esterno ad esso.

Dopo che l’evento si è svolto in diversi municipi di Roma tra i quali il V°, VI° e XV° e nei Comuni di Priverno, Sonnino, Terracina, Latina e Ladispoli, ci sarà un nuovo appuntamento nella città di Fiumicino.

Il GS Flames Gold di concerto con la Dirigenza scolastica dell’ ISS “Paolo BAFFI” e al Garante per l’Infanzia e Adolescenza del Comune di Fiumicino Prof. Roberto Tasciotti, organizza in data 17 dicembre, un Convegno pubblico con tematica “Adolescenti: tra bullismo, disagio e Sport“. Quest’ultimo avrà luogo presso l’Aula Magma di detto plesso, sito in Via Bezzi 51/54 – Fiumicino, con inizio alle ore 10.00.

(Il Faro on line)