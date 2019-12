Roma – Mercoledì 18 dicembre, alle ore 21:00, all’interno della scenografica cornice dell’Auditorium dell’Ara Pacis si terrà la seconda edizione del Gala dello Sport.

L’evento, organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva OPES con il patrocinio di CONI, Regione Lazio e Comune di Roma, coniugherà momenti di sport e spettacolo alle celebrazioni di testimonial ed atleti di valore.

Foto 3 di 4







Presentati dalla giornalista sportiva e conduttrice Rai Simona Rolandi, saliranno sul palco dell’Auditorium Alessio Sakara (campione di MMA), Federico Colosimo (capitano della S.S. Lazio Pallanuoto), Arturo Mariani (Nazionale di Calcio amputati) e l’Agente della Polizia di Stato Gaia Traditi (promessa della scherma e atleta delle Fiamme Oro). Ospite d’eccezione della serata la squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare.

Il Gala dello Sport di OPES, per volere del presidente nazionale Marco Perissa e del segretario generale Juri Morico, si configura anche come un Charity Event. L’Ente di Promozione Sportiva, infatti, ha deciso di sostenere e supportare la causa, le iniziative e i progetti di Unicef in Mali. Per questo motivo, la cifra destinata ai preziosi omaggi della serata sarà devoluta a favore dell’intervento in Africa del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.

(Il Faro on line)