Roma – Al Forum Sport Center di Roma ci saranno campioni di tutte le discipline nella seconda edizione dell’evento. Tra gli iscritti spiccano Emanuele Romoli, campione del mondo di indoor rowing, Leonardo Calabrese azzurro di canottaggio, Lucilla Aglioti, Luca Agoletto e Tommaso Schettino, Tommaso Schettino. Questi ultimi campioni paralimpici.

Il 2° C2 Open Italian BikeErg Championships sarà un’edizione di grande effetto e partecipazione alla quale si sono già iscritti oltre 200 atleti.

Sulle bike si cimenteranno specialisti delle prove ciclistiche ma anche campioni di altri sport che vogliono cimentarsi nella nuova ed affascinante specialità. Fra i protagonisti delle gare che si svolgeranno, a partire dalle 10.00 nell’accogliente Forum Sport Center di Roma. Fra le ‘star’ della giornata Leonardo Calabrese, azzurro della nazionale di canottaggio, Luca Agoletto, medaglia d’oro alle paralimpiadi, Emanuele Romoli, campione del mondo di indoor rowing, Lucilla Aglioti e Tommaso Schettino, atleti della nazionale paralimpica entrambi tesserati per il Canottieri Aniene.

Saranno inoltre in gara molti atleti dei più importanti circoli sportivi di Roma, Canottieri Aniene, Tevere Remo, Canottieri Lazio e Canottieri Roma e tesserati di diverse discipline sportive canoa, canottaggio, rugby, ciclismo, fitness e funzionale.

A testimonianza di come il BikeErg sia disciplina adatta a tutti alle gare risultano iscritti atleti dai 14 ai 60 anni ed oltre.

Le gare si svolgeranno utilizzando le BikeErg, la bike ideata e realizzata dalla Concept, utilizzata in tutte le palestre per l’allenamento e che è diventata una vera e propria specialità agonistica che ha portato all’organizzazione di gare in tutto il mondo. Atleti di diverse discipline sportive, come gli azzurri della nazionale di canottaggio, utilizzano le BikeErg per i propri allenamenti, soprattutto nei mesi invernali.

LE GARE

Saranno tre le specialità nelle quali gli atleti potranno cimentarsi

Prova di mezzofondo a tempo. Vincerà chi in 30 minuti avrà percorso più metri

Prova di Super Sprint della durata di un minuto in cui esprimere tutta la propria potenza

Gara a squadre nella quale si sfideranno team di quattro atleti (due uomini e due donne) sulla distanza di 4000 metri.

Per le gare individuali gli atleti saranno suddivisi in categorie d’età dall’Under 19 all’Over 60.

Che cos’è Bikeerg

La Concept 2, leader mondiale per la produzione di ergometri sportivi, creatori del famosissimo Indoor Rower, ha messo a punto e sta commercializzando in tutto il mondo la nuova BikeErg, portando sulla bicicletta i punti di forza e le caratteristiche studiate per il canottaggio.

La BikeErg permette di pedalare ed allenarsi in casa propria, in palestra, in ufficio e in qualsiasi altro luogo, utilizzando la stessa tecnologia del rower. Dotata del sofisticato monitor delle prestazioni PM5, fornisce immediatamente dati precisi, dettagliati e confrontabili relativi alla propria performance, permettendo l’utente di monitorare i propri progressi.

(Il Faro on line)