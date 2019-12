Luana Ludovici, la solidarietà e i ringraziamenti dopo l’aggressione ad Ardea

Ardea – All’apertura dell’ultimo turbolento consiglio comunale, dove si sono discussi dieci punti all’ordine del giorno, la consigliera della Lega Luana Ludovici per prima ha ottenuto di parlare per ringraziare il Sindaco per la solidarietà espressa a lei al marito – tra l’altro dipendente comunale – e ai suoi figli per quanto accaduto all’autolavaggio una settimana fa (leggi qui).

“Ci tenevo a ringraziare il Sindaco e la giunta, i consiglieri comunali – ha detto la Ludovici – per la solidarietà espressa nei confronti della mia famiglia. Voglio anche manifestare un ringraziamento ai carabinieri della Tenenza di Ardea ed al loro comandante Ten. Antonio Calabresi (nella foto di copertina)– ha sottolineato la consigliera – che prontamente intervenuto con due marescialli, Domenico Caputo e Francesco Meloni, evitando l’irreparabile per i fatti accaduti in Ardea zona Rio Verde, come si può leggere dalle cronache dei giornali locali e nazionali.

Ancora una volta grazie al comandante – ha concluso – che se pur con poco personale, insieme ai suoi carabinieri da una costante presenza sul territorio. A loro un grazie da parte mia e dei miei figli.”