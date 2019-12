Ludopatie, Giannini (Lega): “Aumentare le risorse regionali per sensibilizzare gli studenti sui rischi del gioco d’azzardo”

Regione Lazio – Un emendamento per aumentare significativamente le risorse già previste per il 2020 con interventi tesi a sensibilizzare gli studenti delle scuole medie superiori sui rischi relativi al gioco d’azzardo.

E’ quanto già predisposto dal consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, per il prossimo bilancio regionale in discussione dalla prossima settimana in consiglio regionale.

“La nostra volontà – spiega lo stesso esponente leghista – è quella di aumentare i sostegni di 1 milione di euro l’anno (3 mln complessivi fino al 2022) perché riteniamo di scarsa efficacia la risposta di questa giunta regionale in merito ai temi e ai rischi legati alla ludopatia soprattutto tra gli studenti”.

In base al rapporto Eurispes (“Gioco pubblico e dipendenze nel Lazio”), la nostra Regione è infatti la seconda in Italia per spesa di gioco d’azzardo. Nel solo 2018 – prosegue Giannini – sono stati scommessi quasi 8 miliardi (7 miliardi e 926 milioni di euro) a fronte di un numero esiguo di persone seguite (neanche 50) rispetto al dato complessivo dei residenti che è pari a circa 6 milioni”.

“Entrare nelle scuole con iniziative e progetti credibili – conclude -, diventa dunque indispensabile per far comprendere ai nostri ragazzi che ‘giocarsi la vita’ non porta mai a risultati ma solo a conseguenze devastanti”.

(Il Faro online)