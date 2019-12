Minturno, è Ilaria Arnone il primo basco verde donna d’Italia

Minturno – È di Minturno la prima donna d’Italia a entrare nei baschi verdi, il reparto specialistico della Guardia di Finanza che si occupa di antiterrorismo.

Il suo nome è Ilaria Arnone e ieri mattina, presso la scuola addestramento di specializzazione delle Fiamme Gialle di Orvieto ha ricevuto, alla presenza del generale ispettore Carlo Riccozzi e del sindaco della città umbra, il suo tanto agognato basco.

Ed è così che la giovanissima pontina – classe “96- è entrata ufficialmente nella storia, considerato anche che, oltre essere la prima, per il momento è anche l’unica donna presente nei baschi verdi.

Figlia d’arte – anche il padre di Ilaria, Marcello, è un basco verde, attualmente in servizio presso la Guardia di Finanza di Formia -, ora Ilaria, dopo i festeggiamenti con la famiglia, attende di conoscere la propria destinazione.

Per Ilaria anche le congratulazione del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che sui suoi canali social ha fatto sapere: “È Ilaria Arnone la prima donna ad aver indossato il Basco Verde in Italia; ed è una nostra concittadina!!!

Complimenti Ilaria ed auguri per la tua carriera!”

Anche da parte nostra, i nostri complimenti ad Ilaria per questo primo, importante traguardo!

(Il Faro on line)