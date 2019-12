Montalto, al San Sisto arriva il reading musicale “In nome della madre”

Montalto – Teatro Studio presenta un altro emozionante spettacolo della rassegna “Culturalmente Reading”. Oggi, sabato 14 dicembre, alle ore 21:00 (ingresso libero) al Complesso Monumentale San Sisto, andrà in scena “In nome della madre”, il reading musicale per la regia di Daniela Marretti tratto dal racconto di Erri De Luca con musiche e canzoni tratte da “La Buona Novella” di Fabrizio De André.

La nascita di Ieshu è, nel racconto di Erri De Luca, l’esperienza di una donna ebrea, Miriàm, il cui nome è simbolo e segno di un corpo che si apre e che si chiude, come le lettere dell’alfabeto ebraico che aprono e chiudono il suo nome, come il corpo di ogni madre terrena. La narrazione, è il racconto dei pensieri di una madre, le sue paure, le sue aspettative. Una giovane donna che non cerca chiarimenti a ciò che le è accaduto, ma accetta come un dono posto nel suo ventre la nuova vita che cresce. Come una qualsiasi altra madre. Il resto, è tutto intorno a lei: fuori.

Nella formula del reading musicale, nella dinamica della lettura scenica e delle suggestioni di drammatizzazione, il testo di Erri de Luca, viene fuori con tutta la potenza delle parole, dei contenuti, della sonorità poetica propria della sua prosa. Un omaggio al testo quindi, una restituzione quanto più possibile pura della letteratura.

Le musiche e le canzoni, attinte in parte dall’opera di Fabrizio de Andrè, rafforzano e sottolineano il tentativo di rendere Miriam quanto più possibile donna e tracciano immagini, suggeriscono i ritmi di quel viaggio e di quel prodigio, che ad ogni nascita si rinnova.

(Il Faro online)