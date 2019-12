A Tarquinia torna la casa di Babbo Natale con la sorpresa dei giochi gonfiabili

Tarquinia – Torna il 15 dicembre, dalle 16,30 alle 19,15, la casa di Babbo Natale dell’associazione Viva Tarquinia. Con una gradita sorpresa per i bambini. Fuori dall’ingresso della casa, allestita nell’ex convento di San Marco a piazza Cavour, saranno posizionati dei maxi gonfiabili a cura dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco Tarquinia. Si replica poi il 21, 22 e 23 dicembre e dal 3 al 6 gennaio.

“Ringraziamo il Comune e la Pro Loco Tarquinia per questa collaborazione – afferma Viva Tarquinia -. L’uso dei gonfiabili sarà gratuito. Avremo così un luogo dedicato del tutto al divertimento, con i bambini che potranno incontrare e parlare con Babbo Natale, vivendo la magia delle feste, o giocare divertendosi con i gonfiabili”.

E questo weekend riapre il mercatino dell’artigianato in via Umberto I, dove approfittare per trovare qualcosa di originale da regalare. “L’affluenza il giorno dell’inaugurazione è andata oltre ogni più rosea aspettativa – conclude l’associazione -. Per merito del lavoro di tanti volontari tutto è andato per il meglio e a Tarquinia si respira la vera aria del Natale”.

(Il Faro online)