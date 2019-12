Latina, al via gli eventi natalizi della città: ecco quelli in programma dal 18 al 22 dicembre

Latina – Si è svolta giovedì 12 dicembre in Comune la conferenza stampa di presentazione del programma di eventi organizzati in occasione delle festività natalizie 2019-2020. Erano presenti il sindaco Damiano Coletta, la vicesindaco Maria Paola Briganti e l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia. Quest’anno il cartellone prevede oltre 50 eventi, a partire da quelli già svolti l’8 dicembre fino ad arrivare alle iniziative del 6 gennaio, festa dell’Epifania.

“Sono molto soddisfatto del programma allestito per queste feste natalizie – ha dichiarato il sindaco Coletta – Il nostro obiettivo è stato quello di mettere insieme bellezza, cultura e divertimento in un periodo dell’anno in cui c’è tanta voglia di convivialità e condivisione. Abbiamo oltre 50 eventi nel cartellone, tutti selezionati con trasparenza e partecipazione attraverso bandi pubblici. Questo penso sia il dato più importante: stiamo lavorando per restituire la città ai cittadini. E inoltre abbiamo aggiunto degli elementi di novità molto belli come le luminarie in zona pub con i versi di una canzone di Calcutta, cosa che ha suscitato interesse anche a livello nazionale”.

“Abbiamo fatto un grande sforzo dal punto di vista amministrativo – ha osservato la vicesindaco Briganti – e messo insieme, in perfetta sinergia, i Servizi della Cultura e delle Attività Produttive con il supporto prezioso dei Servizi Decoro, Tributi e Relazioni Istituzionali e con la Città. Sono stati definiti i pagamenti di tutte le somme dovute per l’occupazione di suolo pubblico e oggi possiamo dire che siamo stati in grado di dare una risposta corale a tutte le iniziative proposte. Non solo, abbiamo inserito in questo contesto anche iniziative in linea con la nostra visione di Amministrazione, come il concerto nella lingua dei segni del 19 dicembre a cura dei ragazzi della scuola Tasso e il pranzo solidale del 22 dicembre nei locali adiacenti il dormitorio invernale di viale XXIV Maggio. Anche il tradizionale mercatino della Befana del 6 gennaio tornerà ad animare il cuore della città, da Piazza del Popolo lungo il tratto di Corso della Repubblica che arriva fino a via Oberdan. In questo contesto natalizio, poi, abbiamo organizzato per martedì 17 dicembre un incontro pubblico presso il Circolo Cittadino in cui parleremo della nuova regolamentazione del quartiere dei pub, proseguendo quel percorso partecipato già ampiamente intrapreso con i commercianti, i residenti della zona e tutti coloro che vorranno partecipare perché fruitori di quell’area”.

Soddisfatto anche l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia: “La convivialità e la partecipazione sono le parole chiave del Natale 2019 – ha detto – che sarà animato praticamente ogni giorno da eventi non solo nel centro città”. “I due main event – ha proseguito Di Francia – sono il concerto gospel del 25 dicembre in Piazza del Popolo con Vincent Bohanan & Sound of Victory (la prosecuzione di una novità sperimentata nel 2018) e lo spettacolo della notte di San Silvestro con Lillo e Greg e ‘Latte & i Suoi Derivati’ (artisti che hanno legato la loro carriera proprio alla nostra città). Anche il lavoro fatto dal Servizio Decoro nella zona dei pub è bellissimo e si integra alla perfezione. Da sottolineare infine il 18 dicembre, la giornata in cui si festeggia l’inaugurazione di Latina che sarà celebrata con un programma fitto e molto interessante“.

Di seguito, il calendario completo degli eventi in programma da mercoledì 18 a domenica 22 dicembre.

Mercoledì 18 dicembre

ore 11.00: “Storie a mente”, spettacolo per ragazzi sulla storia della bonifica dell’Agro Pontino a cura dell’I.C. Alessandro Volta – presso il Teatro Ponchielli;

ore 17.00: presentazione in anteprima del documentario “Agro Pontino, storia di un territorio” di Annibale Folchi, regia di Gianluca Botti. Presso la Sala De Pasquale. Segue un ricordo sulla figura di Annibale Folchi;

ore 18.00: concorso fotografico “Celebra la tua città tramite uno scatto” organizzato dal forum dei Giovani di Latina presso il Museo Cambellotti a seguire la conferenza Latina Stories II edizione – ‘”Latina e i suoi personaggi”;

ore 18.45: concerto “Aspettando il Natale” a cura della Schola Cantorum Diocesana Corodia. Presso la Cattedrale di San Marco.

Giovedì 19 dicembre

ore 17.00: presentazione del libro “Sasha e la Luna” di Lucia Viglianti, edizioni Il Levante. Presso il Museo Cambellotti;

ore 18.00: concerto nella lingua dei segni dell’I.C. Tasso in Piazza del Popolo, presso l’isola di porfido.

Venerdì 20 dicembre

ore 15.00: Bolle di Luce in zona ztl;

ore 17.00: cinema da leggere – “A Christmas Carol” di Dickens, lettura libro e proiezione film. A cura dell’Associazione Stefania Ferrari. Presso l’ex cinema Enal di Latina Scalo.

Sabato 21 dicembre

ore 17.30: Street Art in zona ztl;

ore 18.00: Una schiacciata per la solidarietà, a cura dell’Air Beach Volley. Presso il Palaeagle di Borgo Piave;

ore 18.30: concerto di Natale – “We sing a song of Christmas Time” a cura di Luogo Arte Accademia Musicale. Presso l’ex cinema Enal di Latina scalo.

Domenica 22 dicembre

ore 12.30: pranzo solidale nei locali adiacenti il dormitorio invernale presso l’Istituto del Preziosissimo Cuore di Gesù;

ore 17.00: balli flamenco in zona ztl;

ore 17.30: presentazione del libro “Mia indimenticabile consorte… Dall’epistolario di un soldato bassianese” di Massimo Porcelli. Presso il Museo Cambellotti;

ore 18.00: Una schiacciata per la solidarietà, a cura dell’Air Beach Volley. Presso il Palaeagle di Borgo Piave;

ore 18.00: Natale per l’Unicef – concerto del quartetto “I Flauti” a cura di Luogo Arte Accademia Musicale. Presso l’ex cinema Enal di Latina Scalo.

(Il Faro online)