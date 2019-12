Latina: i medici gli salvano braccio e gamba, lui dona un deambulatore, 4 aste porta flebo e una sedia a rotelle

Latina – Nei giorni scorsi sono state donate, dal signor Claudio Longo, al reparto di Ortopedia dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina un deambulatore, 4 aste porta flebo e una sedia a rotelle.

Il signor Longo è un ex paziente, che è stato ricoverato presso il suddetto reparto a seguito di un bruttissimo incidente. Nel periodo della lunga degenza è stato seguito con grande professionalità ed umanità. Durante l’intervento chirurgico, i dottori Angelo Nocca e Alessandro Scalzi sono riusciti a salvargli il braccio e la gamba sinistra.

Così il signor Longo ha voluto ringraziare lo staff medico ed infermieristico per quanto hanno fatto per lui, consegnando attrezzature utili al reparto. L’Associazione In Ricordo di Daniele Odv, in questa circostanza, ha fornito il solo supporto per il disturbo delle pratiche burocratiche presso la Asl per procedere alla donazione.