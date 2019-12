Pro Loco di Fregene-Maccarese, ecco tutti gli eventi di Natale dal 16 al 22 dicembre

Fiumicino – Tanti gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Fregene-Maccarese che, da lunedì 16 a domenica 22 dicembre, animeranno il periodo natalizio. Di seguito, il calendario completo.

Lunedì 16 dicembre

ore 19.00: “Corso di Dolci di Natale” (Fregene). A cura delle attività commerciali “The Place” & “Il Magazzino” per un regalo fatto in casa. I corsi hanno la durata di circa 3 ore, durante le quali verranno offerti stuzzichini per cenare.

Mercoledì 18 dicembre

ore 17.00: “Laboratorio di Biscotti di Natale” (Fregene). A cura dell’Associazione Culturale “Come con Mamma” in collaborazione e presso “Pizza & Carbon”. Prepariamo la pasta frolla e decoriamo i biscotti… e durante la cottura, merenda tutti insieme a base di cioccolata calda.

Giovedì 19 dicembre

ore 18.00: “Christmas Show”(Maccarese). A cura della scuola di Danza Sostare Danzando presso la Casa della Partecipazione. Dimostrazione tecnica degli allievi di tutte le discipline. Un augurio in danza per le imminenti festività natalizie.

Venerdì 20 dicembre

ore 21.00: “Torna a casa Jimi” (Maccarese). A cura dell’Associazione Culturale Cinemaxnoi. Proiezione del Film presso la casa della partecipazione.

Sabato 21 dicembre

dalle ore 11.30: “Brunch natalizio & lab.” (Fregene). A cura di “The Place” Spirits & Soul Food;

dalle ore 15.00: “La Casa Incantata” (Maccarese). A cura di Pro Loco Fregene Maccarese presso la Casa della Partecipazione. Da un’idea di Pro Loco Fregene e Maccarese, che coordinerà e dirigerà, la Casa della Partecipazione si trasforma in un luogo magico dedicato all’evocazione della festa più amata dai bambini: il Natale. Laboratori, letture animate, sessione di yoga, spettacolo teatrale a cura della Compagnia gli Squilibristi, con gli allievi del corso di teatro per piccoli e tanto altro ancora…

ore 18.00: “Concerto di Natale” (Fregene). A cura della scuola di musica La Pantera Rosa. Presso la Chiesa dell’Assunta;

ore 21.00: “Saxochristmas” (Maccarese). A cura e presso il Museo del Saxofono.

Domenica 22 dicembre

dalle ore 10.00: “Meno due alla Vigilia” (Fregene). A cura di Pro Loco Fregene Maccarese con la collaborazione dei commercianti della Piazzetta della Posta;

dalle ore 11.30: “Brunch natalizio & lab.” (Fregene). A cura di “The Place” Spirits & Soul Food;

ore 12.00: “Sfilata dei Babbi surfisti” (Fregene). A cura delle scuole di surf del litorale, tanti Babbi “versione Surf” su skate e con tavole al seguito omaggeranno con gadgets natalizi, offerti da Pro Loco Fregene Maccarese, tutti i bambini presenti;

ore 16.30: “Saggio di Natale” (Fregene). A cura della scuola di musica La Pantera Rosa. Esibizione musicale degli allievi della scuola;

dalle ore 10.00: Natale al Borgo (Maccarese). A cura di Maccarese e Fregene per un nuovo litorale presso le Botteghe del Borgo e la Casa della Partecipazione. Mercatini natalizi, laboratori artigianali, scientifici, animazione bambini, spettacoli teatrali;

dalle ore 10.00 alle ore 12.00: “Crea il tuo centrotavola” (Maccarese). A cura di Deborah Provenzani di DFlower presso le Botteghe di Maccarese e/o la Casa della Partecipazione;

dalle ore 10.00 alle ore 12.00: “Laboratori didattici” (Maccarese). A cura della scuola Marchiafava presso le Botteghe di Maccarese e/o la Casa della Partecipazione;

dalle ore 12.00: “Arriva Babbo Natale con i cani del Cucs” (Maccarese). A cura di Maccarese e Fregene per un Nuovo Litorale & Cucs presso le Botteghe del Borgo;

dalle ore 16.00 alle ore 18.00: “Canti di Natale” (Maccarese). A cura della scuola Marchiafava presso la Casa della Partecipazione.

