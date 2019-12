Sabaudia, la fondazione Stanislao Nievo dona l’intera opera dello scrittore alla biblioteca comunale

Sabaudia – L’intera opera letteraria di Stanislao Nievo dai giorni scorsi è parte integrante del fondo storico della biblioteca comunale “Feliciano Iannella” di Sabaudia, grazie alla donazione effettuata dalla Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo e depositata ufficialmente nell’ambito della presentazione degli atti delle Giornate di Studio 2018 “Stanislao Nievo scrittore- giornalista e il giornalismo degli scrittori” e della inaugurazione della mostra dal titolo “Stanislao Nievo Fotografo. Ritratti, natura, civiltà”.

I fruitori della biblioteca e gli studenti delle scuole di Sabaudia, avranno così a loro disposizione tutta la produzione letteraria dello scrittore, legato da un sentimento di stima e affetto alla città e alla sua comunità.

All’evento, al quale hanno preso parte alcune classi del Liceo Marconi, hanno partecipato la signora Consuelo Artelli Nievo, presidente della Fondazione Nievo e moglie di Stanislao, la dottoressa Mariarosa Santiloni, segretario generale della Fondazione Nievo, e i professori universitari Angelo Favaro e Rino Caputo.

A far gli onori di casa il sindaco Giada Gervasi, il consigliere con delega ai percorsi culturali Francesca Avagliano e Ilaria Pallocchini, presidente dell’associazione Sabaudia Culturando, promotrice dell’iniziativa insieme all’Amministrazione comunale e alla Fondazione Nievo.

“La donazione dell’opera di Nievo impreziosisce ancor di più il fondo storico e il catalogo della biblioteca comunale e contribuisce a rinsaldare il rapporto che i grandi scrittori del Novecento hanno avuto con Sabaudia e la sua comunità – ha commentato il sindaco. –

Ringrazio la Fondazione Nievo per questo importante dono e per l’attenzione che sempre riserva alla nostra città e l’associazione Sabaudia Culturando per l’organizzazione dell’evento. Un sentito grazie anche al consigliere comunale Francesca Avagliano e al caposettore Sara Macera per l’impegno profuso nella promozione della cultura nelle sue diverse declinazioni”.

La mostra “Stanislao Nievo Fotografo. Ritratti, natura, civiltà” è visitabile, ad ingresso gratuito, fino al prossimo 21 gennaio.

Abstract mostra

Nell’anno in cui si celebrano i 180 anni della nascita ufficiale della fotografia, avvenuta a Parigi nel 1839, la Fondazione Nievo ha scelto Sabaudia per la prima Mostra fotografica di Stanislao Nievo, che raccoglie tutti i temi dei suoi scatti, perché lo scrittore e fotografo aveva un legame particolare con la città, l’aveva vista nascere.

Per Stanislao Nievo la fotografia è stata una grande passione ma anche un vero e proprio linguaggio narrativo, molte delle foto esposte sono già apparse a corredo, e allo stesso tempo quale sintesi e cuore, degli oltre settecento articoli e reportage da ogni parte del mondo, nelle Enciclopedie e anche in qualche libro. A parte i ritratti che hanno avuto mostre nelle più famose gallerie di Roma, Firenze, Milano e Torino.

(Il Faro on line)