Fiumicino – Sabato 14 dicembre alle ore 17 , in via Formichi 48, dietro la piazza centrale di Testa di Lepre, alla presenza del presidente dell’Arsial dott. Rosati, al Vice Sindaco Ezio Di Genesio, all’ Assessore Anselmi, al consigliere Ferreri, al delegato del Sindaco di Fiumicino Pontoni, e ad altre personalità, è stato tagliato il nastro per l’inaugurazione degli uffici messi a disposizione dell’Arsial, in comodato d’uso modale, all’Associazione I Due Liocorni onlus che da circa dieci anni offre le proprie iniziative e competenze nella zona di Fiumicino e Roma.

Una serie di iniziative prenderanno il via dalla prossima settimana, tutte rivolte ai ragazzi e ai cittadini. Per i ragazzi ed adulti continueranno i corsi, già iniziati mesi fa di laboratorio teatrale. Per i bambini dei corsi di studio assistito, di ludoteca e di animazione.

Per gli adulti, ma anche per i ragazzi, uno sportello ascolto dove una serie di professionisti presteranno una prima assistenza legale, tributaria, psicologica, pedagogica, psicoterapeuta, gratuita previo appuntamento telefonando al 371 155 98 13 oppure allo 06 30 85 96 06.

“Siamo lieti – spiega il presidente dei Due Liocorni, dott. Patrizio Pavone – della partecipazione alla inaugurazione di tutte le cariche pubbliche di Fiumicino, segno tangibile di quanto questa amministrazione segue le iniziative sociali del territorio.

Offriremo in questa sede alla cittadinanza numerosi servizi che saranno disponibili grazie alla generosità che gli stessi abitanti hanno dimostrato nel restauro degli uffici appena ultimati con il lavoro gratuito o con le donazioni di moltissimi soci o di cittadini che hanno contribuito a rendere possibile vincere questa scommessa”.