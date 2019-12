Acilia, la Questura ordina la chiusura di un pub abusivo

Acilia – E’ stato chiuso dai carabinieri per ordine del Questore di Roma il centro culturale “Mr. D“. L’accusa è che operava abusivamente come bar e sala giochi ed era frequentato da persone con carichi penali.

Sono stati i carabinieri a notificare l’ordinanza di cessazione immediata di attività abusiva emessa dal Questore di Roma (ex art. 100 T.U.L.P.S.) al gestore del centro culturale di via del Rosmarino ad Acilia. Il provvedimento, spiega in una nota il comando dei Carabinieri di Ostia, è scaturito a seguito di varie operazioni che, nei mesi scorsi, avevano portato sia all’arresto di vari pregiudicati all’interno dei locali del centro culturale sia alla verifica di una diversa attività effettuata come bar e sala giochi, senza della necessaria autorizzazione, in cui tutti potevano accedere indistintamente e utilizzare i servizi offerti.

Sulla pagina facebook il centro culturale “Mr. D” di via Giuseppe Fagnano 16 è pubblicizzato come “pub,sala biliardi,sala slotmachine,wi-fi,partite in diretta,una bisca moderna e ritrovo di ragazzi/e . Buon vino e birre…Riservato ai soli soci“. “550 metri quadri di divertimento in un locale notturno tra i più belli di Roma – si specifica nella pagina social – Tra la stazione di Acilia e la stazione di Casalbernocchi“.

L’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblicva sicurezza) dispone che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

Sempre ad Acilia, a finire nella rete predisposta dai militari dell’Arma, è stato arrestato un 18enne incensurato del luogo che, sottoposto a controllo è stato successivamente accompagnato presso la propria abitazione, dove veniva estesa la perquisizione. I Carabinieri, nel corso di tale attività, hanno rinvenuto e sequestrato molteplici dosi di hashish, nonché un centinaio di euro in contante, provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato così sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.